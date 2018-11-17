Vatandaştan gelen talep üzerine sabah ezanı saatleri değişti

Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep nedeniyle sabah ezanı ve sabah namazı vakitlerini değiştirdi. 19 Kasım Pazartesi gününden itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak. Sabah namazı Ramazan ayındaki gibi ezandan yarım saat sonra kılınacak.

İstanbul Müftülüğü resmi Twitter hesabından da sabah ezanının saatiyle ilgili tweet atıldı. Cuma namazı öncesi okunan hutbede cami imamları konuyla ilgili cemaati bilgilendirdi.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, “İleri saat uygulaması sebebiyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin taleplerine cevap vermek üzere 19 Kasım 2018 Pazartesi sabahından itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen talepler nedeniyle bu kararı aldı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulaması sonrası sabah namazı ve imsak vakitleri ilerledi. Sabit saat uygulaması nedeniyle kış aylarında sabah ezanı vakti karıştırılabiliyordu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda sabah namazı imsak ile birlikte okunacak.