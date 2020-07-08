Vatandaşlar, yurt inşaatı yapılan TİBAŞ Parkı'nda bir araya geldi: Deprem toplanma alanlarımıza göz dikenlere karşı mücadelemiz sürecek

İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'nın yurt inşaatına devam ettiği İstanbul Üsküdar’daki TİBAŞ Parkı için yurttaşlar bir araya geldi. TİBAŞ binasının önünde basın açıklaması düzenleyen Acıbadem Tibaş Parkı Gönüllüleri, sürece ilişkin bilgiler paylaştı.

Yapılan açıklamada, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e tepki gösterildi. Devam eden davaların ve mahkeme süreçlerinin bir an önce sonuçlandırılması talep edilen açıklamada, “Kamusal alanlarımıza, parklarımıza, deprem toplanma alanlarımıza göz dikenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Parkımızı da Kültür Merkezimizi de gasp edemeyeceksiniz”" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Üsküdar Belediyesi, Kültür Merkezi yapacağını söylediği kamusal alanı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına 49 yıllığına bedelsiz devretti. Vakfa tahsis edilen alana önce yurt, sonra mescit şimdi de market yapıldı. Yurttaşlar, yapılan usulsüzlüklerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) başvuruda bulundu. İBB, yapmış olduğu incelemeler sonucunda, binanın taban alanı, çekme mesafeleri ve yüksekliğinin İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı olduğunu tespit etti. İBB, 29 Haziran tarihinde bina için yeniden işlem başlattı.