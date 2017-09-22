Vatandaşlar hastanelerden aylarca randevu alamıyor, hastalıklar ilerliyor!

2011’de hayata geçen "Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nden" aylarca randevu alamadıklarını, alsalar dahi hastaneye gittiklerinde yine sıra numarası alarak saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirten yurttaşlar, göz, cilt, romatizma gibi bölümlerden bir yıl süresince randevu alamadıklarını söylüyor. Telefonda randevu veren görevlinin saygısızlığı, şikâyetler arasında yer alıyor.

Birgün'den Meltem Yılmaz'ın son 6 ay içerisinde ulaştığı şikâyetleri derlediği haberi şöyle:

"Morg da doludur sizde"

Çağla: Sağlık hizmeti adı altında çok güzel dalga geçiyorsunuz insanlarla. Bir randevu alabilmek için gece yarısına kadar baykuş gibi uykusuz bekleyip bal kabağına dönüşmeden hemen önce 182’yi arıyoruz ve her seferinde farklı kişiler, “randevular doludur yarın gece yine deneyin” diyor. Hizmet bu mudur yani? Bir numara aç, yarış atı gibi koy insanları, hızlı arayan kazansın, ödülü köy ortaya halk çırpınsın dursun. Yazıklar olsun böyle sisteme de sağlık anlayışına da. Umarım ölmeden randevu alabiliriz. Zira morg da doludur sizde!



Furkan: Annem, Kocaeli Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi bölümünde H**Ö*** adlı doktora gitmekte. Aciliyeti olan bir hasta oluğu için doktor 2 hafta sonra gelmesini istemiş fakat randevu sisteminden hiçbir şekilde randevu alamıyorum. Gece 00:00 olur olmaz arıyorum, fakat randevu falan alınmıyor, tam o saatte sisteme giriyorum, yine aynı sonuçla karşılaşıyorum 1 haftadır.



Gökmen: 182’yi arayarak telefondan randevu alamıyorum. “Aradığınız numara kullanılmamaktadır” diyor.



Umre: 182’den randevu almasam işim daha kolay hallolur. Randevu alıyoruz onaylı görünüyor. Hastanede “randevunuz doktorun sistemine düşmemiş” deniyor.



"Görevliler azarlıyor"

Gamze: 182 hastane randevu merkezinden 3 aydır randevu alamıyorum. 3 aydır randevu alamadığımızı anlatıyoruz karşıdaki beyefendiye, “sözümü kesmezseniz” diye azarlıyor, bu ne bu rezillik.



Emine: 182 hastane randevu merkezindekilerin konuşma şeklinden hasta olmayan da hasta olur. Daha çok şey eklemek isterdim ama çalışanlarınızın yaptığı saygısızlığı yapmak istemiyorum.



Burcu: Çalışanlardan biri bugün sabah aradığımda daha önce gitmiş olduğum bölüme “böyle bir bölüm yok” demekte. “Sizi kim yönlerdi” diye kaba konuşmakta. Madem oradan ekmek yiyorsun, az saygı göster de poliklinik bilgilerini öğren.

Sertaç: Kocaeli ilinde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çocuk kardiyoloji bölümüne çocuğum için, yeşil kodlu sevk aldım. MHRS’den sıra vermiyor. 182’den randevu almak için aradığımda Kocaeli ilinde tek doktor ve tek bölüm olduğu için 15 gün doluluk olduğunu, sonraki günleri göremediğini belirttiği için perşembe günü ayın 13’ünde aramamı söyledi. Bugün aradığımda doktorun bütün saatlerinin dolu olduğunu, randevu veremeyeceğini, ilerleyen tarihlerde tekrar aramam gerektiğini belirtti, aynı zamanda başka bir il seçeneği bile sundu. Orada bile randevu alacağımız şüpheli. Yani anlayacağınız deneme yanılma yöntemiyle randevu alacağız.



Hacer: 182’yi arayarak Milas 75.Yıl Hastanesi’nden anneannem adına randevu aldım. Randevuyu onayladım. Fakat hastaneye gittiğimde böyle bir randevu olmadığını söylüyorlar. Gerçekten şaka gibi. İnsanlar sürekli mağdur oluyor.

"Böyle fiyasko olmaz"

Ali: Allah’ım öncelikle kimseyi sağlıkla sınamasın, benim dişim ağrıyor ve gerçekten acı çekiyorum, fakat 182 devlet hattını aradığımda hiçbir türlü randevu alamıyorum, bana “bir gün sonra arayın, 15 günlük randevumuz doldu” deyip duruyorlar, gerçekten devletimizin hastanesinden yararlanamıyoruz. Randevuyu bırakın, hastanede acil durumda olan hastaya bakılmıyor bile.



Mertcan: 182 randevu sisteminden aylardır randevu alamıyorum. Her aradığımda dolu olduğu söyleniyor. Sağlık sorunlarım var diş ve gözlerimden, ancak aylardır randevu alamıyorum. Özel poliklinikteki diş doktoru 2.000 TL ücret çıkardı. Ben asgari ücretle çalışan bir personelim, durumum yok. Ayrıca diyelim ki durumum var, sigorta neden var sağlıktan faydalanamıyorsam?

Burcu: Geçen hafta 182’yi aradığımda istediğim doktordan randevu almak için bugünün tarihinde aramamı söylediler ve biraz önce aradığımda boş alan olmadığını söylediler. Keyfinize göre iş yapıyorsunuz, hiçbiriniz buradan kazandığınız ekmek parasını hak etmiyorsunuz.



Ercan: Bu 182 randevu almayı kim icat etti arkadaş, bu numaradan sıra almak imkânsız, arıyorsun boş yok, boş yok. Kapatın arkadaşım o zaman bu numarayı bir işe yaramıyorsa, 21.yüzyılda böyle fiyasko olmaz.

Bahar: 4.6.2017 günü babam için randevu alıp onayladım. Randevu bugün saat 11.45’te idi. Babam hastanede randevu saatinde hazır bulundu, uzunca bir süre beklemiş, çağrılmayınca sormuş görevliye. O da randevu sırasında adının bulunmadığını, randevu alınmadığını söylemiş. Demek ki 182’ ye güvenmemek lazım.



Beytullah: Yaklaşık bir aydır Bakırköy Lepra Deri ve Zührevi Hastalıkları Hastanesi’nden randevu almaya çalışıyorum. Fakat nedendir, bir türlü randevu doluluğundan randevu alamıyorum, tüm vergilerini ödeyen bir Türk vatandaşı olarak ben de hakkım olan sağlık hizmetlerinden faydalanmak istiyorum. Devletin hastanesinden randevu alamıyorum, konuyla ilgili mağduriyetimin giderilmesini arz ederim.