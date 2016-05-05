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Ekonomi

Vatandaşın kayıp-kaçak bedeli zaferi; dağıtım şirketlerinden 25 milyon geri alındı

Meclis'teki teklife göre dağıtım tarifeleri değişecek

05 Mayıs 2016 05:38

Vatandaşın, elektrikte kayıp-kaçak bedeline karşı yürüttüğü mücadelede bugüne kadar dağıtım şirketlerinden yargı kararıyla tahsil ettiği tutar ilk kez ortaya çıktı. Aboneler, dağıtım şirketlerinden 25 milyon TL tahsil etti. Özellikle büyük miktarda elektrik çeken sanayi tesislerinin ve işletmelerin milyonlarca liralık kayıp-kaçak bedeli tahsilatı yaptığı belirtildi. Yüzlerce dava sürdüğü için tahsilatın yüz milyonları bulması bekleniyor.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, Meclis’te bulunan Elektrik Piyasası Yasası’nda değişiklik yapan yasa teklifinde, dağıtım şirketlerinin abonelerine ödediği kayıpkaçak bedelinin elektrik tarifelerine yansıtılmasını öngören bir maddenin de yer alması gündeme geldi. Madde üzerinde çalışma yapıldı ancak düzenleme teklifte yer almadı.

Ankara’da enerji yönetiminden ve sektörden alınan bilgiye göre yasa çalışması sırasında 21 elektrik dağıtım bölgesinden, abonelerine, kayıp-kaçak kapsamında iade ettikleri tutarları hesaplaması istendi. Dağıtım şirketleri, tek tek hesaplama yaptı.

 

Dava idari yargıda

 

Teklife göre elektrik dağıtım tarifeleri; dağıtım sistemi yatırım harcamaları, sistem işletim maliyeti, teknik ve teknik olmayan kayıp maliyeti, kesme-bağlama hizmet maliyeti, sayaç okuma maliyeti gibi bedellerden oluşacak. Meclis’te bulunan yasa teklifi uyarınca elektrik tarifelerine ilişkin olarak açılan davalara, adli yargı ve tüketici hakem heyetleri yerine idari yargı bakacak. Sektör uzmanları, bu düzenlemenin devam eden davaları etkilemeyeceğini belirttiler.

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