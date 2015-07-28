Elektrik faturalarında kayıp kaçak bedeli 33 milyar lira

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, elektrik dağıtım sisteminin 12.7 milyar dolar bedelle özelleştirilmesinin ardından geçen dönemde (2006-2014) yurttaşlardan yalnızca kayıp-kaçak bedeli adı altında yaklaşık 33 Milyar TL (eski parayla 33 Katrilyon lira) tahsil edildiğini söyledi. Temmuz 2015 dönemi için elektriğe zam yapılmadığı açıklanmasına karşın, tarifelerde değişikliğe gidildiğini ve dağıtım şirketlerinin tahsil edebileceği kayıp-kaçak bedelinde yine artış yapıldığını vurgulayan Budak, “Hedef kayıp-kaçak oranlarında sürekli yapılan değişikliklerle, yurttaşların faturasında indirim yapmak yerine şirketlere daha fazla tahsilat yolu açılmaktadır” dedi.

CHP’li Budak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesi şöyle:

-Belirlenen kayıp-kaçak oranları doğrultusunda tarife gruplarına göre faturalardan yıllara göre ne kadar tahsilat yapılmıştır?

-Resmi olarak 33 Milyar TL’yi aştığı açıklanan bu kayıp-kaçak tahsilatlarından hangi dağıtım şirketi ne kadar pay almıştır?

-2015 yılı sonrasına ilişkin yeni hedef kayıp ve kaçak oranları belirlenmiş midir?

-Belirlenmişse bunlar hem bölgesel bazda hem de Türkiye bazında ne olarak öngörülmüştür? Belirlenmemişse ne zaman belirlenecektir?

-Söz konusu hedef oranlar kamuoyuyla paylaşılacak mıdır?