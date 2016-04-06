Kayıp kaçak bedelinde rekor iade kararı!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren üzüm ihracat firması, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye açtığı kayıp kaçak bedelinin iadesiyle ilgili davayı kazandı. Mahkeme, 614 bin 860 lira 18 kuruşluk bedelin iadesine karar verdi.

Alaşehir'de faaliyet gösteren ihracat firması Uçak Kardeşler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye kayıp kaçak bedelinin iadesiyle ilgili dava açtı. İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava, firma lehine sonuçlandı. Firma avukatları Bilgehan Noyan ve Deniz Özcan firmanın ortalama aylık 100 bin lira ile 250 bin lira arasında değişen, kayıp kaçak bedelinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle on yıl geriye dönük iade bedelinin geri ödenmesini istedi. Mahkeme firmanın ödediği 614 bin 860 lira 18 kuruş olan kayıp kaçak bedelinin iadesine karar verdi.

Firma sahibi Ali Uçak, davayla ilgili yaptığı açıklamada, "Şirketimizin Türkiye’nin değişik yerlerinde bulunan iş yerlerinde ve ağırlıklı olarak soğuk hava depolarının bulunması nedeniyle elektrik faturalarımız bazı dönem 100 bin liranın altına düşmemektedir. Bazen bu rakam 250 bin liraya ulaşabilmektedir. Avukatımıza bu konuyu açtık. Avukatımız bu rakamın çok yüksek olduğunu dava açılması gerektiğini bize anlattı. Biz de avukatımızın düşüncesini mantıklı bularak, hak adalet neyse yerini bulsun dedik. Davanın açılmasını istedik. Davayı kazandık. Adaletin yerini bulduğu için mutlu olduk. Sonuçta adaletin verdiği karar neyse saygımız sonsuz. Hak yerini bulduğu için mutluyuz" dedi.

Bugüne kadar verilmiş en yüksek iade kararı

Firmanın avukatlarından Bilgehan Noyan ise konuyla ilgili şunları söyledi:

"Müvekkilimizin ödemiş olduğu elektrik faturalarından haksız tahsil edilen kayıp kaçak bedellerinin iadesine ilişkin açmış olduğumuz dava sonuçlandı. Müvekkilimizden on yıl geriye dönük olarak yaklaşık 614 bin lira haksız olarak kayıp kaçak bedeli tahsil edilmiş olduğu mahkemece belirlendi. Bu bedelin iadesine karar verildi. Biz özellikle yüksek miktarda elektrik faturası ödeyen vatandaşların yargı yoluna başvurarak haklarını aramalarının önemli olduğunu düşünüyoruz. Açmış olduğumuz davada 614 bin 860 lira 18 kuruşun iadesine karar verildi. Bu konuda açılan birçok dava vatandaş lehine sonuçlandı. Ancak verilen son kararın miktar bakımından Türkiye çapında bugüne kadar verilmiş en yüksek iade kararlarından biri."

Kararın emsal olabileceğini anlatan Noyan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yargıtay’ın bu konuya ilişkin bir çok emsal kararında Kayıp Kaçak bedeli, Dağıtım bedeli, İletim bedeli, Perakende Satış Hizmet bedeli, Sayaç Okuma bedeli adı altında bir bedel tahsil edilemeyeceğini belirtmiş olmasına rağmen elektrik dağıtım şirketleri bu bedeli hukuka aykırı olarak tahsil etmeye devam etmektedir. Vatandaşın ve şirketlerin çok zor şartlar altında kazandıkları para haksız olarak ellerinden alınmaktadır. Özellikle yüksek miktarda elektrik faturası ödeyen vatandaşların yargı yoluna başvurmaları menfaatlerine olacaktır. Haksız alınan bedellerin 10 yıl geriye dönük olarak iadesi talep edilebilmektedir. Bu karar namuslu, borcunu ödeyen dürüst vatandaşlar için emsal bir karardır diye düşünüyoruz."