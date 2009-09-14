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Yaşam

Vatandaşa iftarda at ve eşşek eti yedireceklerdi!

Mersin'de zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında piyasaya sürülmeye hazır 350 kilo at ve eşek eti ele geçirildi.

14 Eylül 2009 03:00

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında piyasaya sürülmeye hazır 350 kilo at ve eşek eti ele geçirildi.

Mersin-Tarsus Çevre Yolu güzergahında yer alan Huzurkent'te, Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Maliye ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ortaklaşa gerçekleştirilen kontroller kapsamında 01 C 4197 plakalı araçta arama yapıldı. Aramalarda kaçak olarak kesilmiş ve piyasaya sürülmeye hazır toplam 350 kilogram at ve eşek eti ele geçirildi. Akdeniz Belediyesi'nde görevli veterinerlerce yapılan incelemelerde etin kas yapısı ve üzerindeki kıllardan tek tırnaklı bir hayvan eti olduğu tespit edildi. Zabıta tarafından el konulan etlerin hayvan barınağında kullanılması uygun bulunurken, konuyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Eyüp Ercan, insan sağlığını tehdit eden bu tür kesimlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, "Müdürlüğümüz tarafından el konan etler, veteriner hekim arkadaşımızın raporu doğrultusunda hayvan barınağında değerlendirilecektir. Halk sağlığını tehdit eden her türlü faaliyete karşı yoğun denetimlerimiz ile hem caydırıcı hem de önleyici görevimizi eksiksiz olarak yerine getireceğiz" dedi.

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