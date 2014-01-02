Vatandaşa göre Acun'un Yetenek Sizsiniz'i pornografik!

RTÜK, vatandaş şikayetlerinde ‘cinsellik ve müstehcenlik’ ile ‘genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırılık’ şikayetlerinin yoğunluk kazandığını belirtirken, en çok ‘Yetenek Sizsiniz’ programının pornografik olduğu gerekçesiyle şikâyet edildiğini kaydetti. RTÜK, programın şikâyet oranın yüzde 90 olduğunu olduğunu kaydetti.

‘Gergedan’a da tepki

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, RTÜK’ün geçtiğimiz hafta görüştüğü ‘2013 Yılı Kasım Ayında Gelen Bildirimlerin Genel Değerlendirmesi’ adlı raporunda toplam 27.802 adet inceleme kriteri içerisinde 12.834 (yüzde 46) ile reklam kuşakları, 4.789 (yüzde 17) ile dramatik diziler ve 2.377 (yüzde 9) oranı ile direnç yarışmaları ilk üç sırada yer aldı.

Rapora göre vatandaşların yüzde 13’ü reklam görüntülerine ilişkin olarak cinsellik ve müstehcenlik kriteri hakkında şikayette bulunurken, en çok şikâyet edilen reklamların başında ‘telefon satışı’ reklamları geldi.

Reklamlar konusundaki şikayetlerin yüzde 8 oranında ‘Gergedan’ isimli cinsel gücü arttıran ürünün reklamı da şikâyet edildi. En çok şikayet edilen kanal ise yüzde 27 ile STV oldu. STV’yi yüzde 11 ile Show ve yüzde 8 ile Fox TV takip etti.

En çok şikayet alan Yetenek Sizsiniz’i, yüzde 4’le ‘O Ses Türkiye’ ve yüzde 2 ile ‘Ben Bilmem Eşim Bilir’ programları izledi. Kuşak programlarında kasım ayında yüzde 39’la Esra Erol (Fox), Yüde 23’le Müge Anlı ile Tatlı Sert (Atv) ve yüzde 8’le Her Şey Dahil (Show) programları şikayet edildi.