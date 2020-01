Vatandaş ucuz et için birleşip koyun almaya başladı

Türkiye genelinde artan et fiyatlarına karşı vatandaşlar da kendi çözümünü üretti. Konya'da birkaç kişi bir araya gelip küçükbaş hayvan alarak et ihtiyacını karşılama çalışıyor. Market ve kasaplarda küçük baş hayvanların kilosu çeşitlerine göre 29-43 lira arasında değişirken, vatandaşlar kilosu 22 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarla küçükbaş hayvan satın almaya başladı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Konya’da besicilik ve adak kurban satışı yapan Kasım Elmas, bu şekilde alışveriş yapan vatandaşların yüzde 30 ila 40 arasında değişen oranda kar elde ettiğini söyledi.

Son zamanlarda et fiyatlarının artması ile küçükbaş hayvan satın alma taleplerinin arttığını ifade eden Elmas, ”Bazı iş yerlerinde çalışan 3-5 arkadaş birleşerek kasaptan et almak yerine daha avantajlı olduğu için bizden küçükbaş hayvan talep ediyorlar. Bizde kilosunu 22 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Böylece et alırken yüzde 30 veya 40 oranında bir avantaj sağlamış oluyorlar” dedi.

Kendisi gibi besicilik yapan diğer kişilere de bu şekilde talepler geldiğine dikkat çeken Elmas, şunları söyledi:

"Vatandaş kasap reyonuna gittiği zaman 40 liraya kıyma alıyor ve bu bütçesine dokunuyor. Bu yüzden tercihlerini bir araya gelip toplu halde küçükbaş hayvan alma yönünde kullanıyorlar. İstedikleri taktirde de hijyenik koşullar içerisinde kesimini gerçekleştirip istedikleri şekilde pay ederek teslim ediyoruz.”