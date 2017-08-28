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Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden Filiz Aker, bir ay önce kendisine mezar taşı yaptırmış

Aker'in cenazesi cuma günü kaldırılacak

28 Ağustos 2017 20:46

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in bir ay önce mezar taşı yaptırdığı ortaya çıktı.

Aker'in cenazesini Yenibosna'daki adli tıp kurumundan alan yeğeni Gürbüz Acar, cenazenin cuma günü defnedileceğini, Avrupa'da yaşayan kardeşinin İstanbul'a gelmesini beklediklerini söyledi.

Acar, "Ne diyebilirim. Bir ay önce mezar yeri yaptırmış. 'Öleceğim' demiş. Ben iki senedir görmüyordum. Kuzenim anlatıyor, oradalarmış. Allah’la onların arasındaki bir şey. Sadece onu (Şaşmaz) çok sevdiğini, evini satacağını her yerde onu gördüğünü söylüyordu" diye konuştu.

Aker, dün akşam Beşiktaş'taki bir otel odasında Şaşmaz'ı dört kurşunla öldürdükten sonra intihar etmişti.

 

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