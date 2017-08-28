Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü!

Sunucu Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından İstanbul Beşiktaş'taki Conrad Otel'de otelde öldürüldü. Şaşmaz'ı sırtından dört kez vuran Aker'in de daha sonra aynı ruhsatlı silahıyla intihar ettiği belirlendi. Olaya ilişkin Filiz Aker'in bir arkadaşının gözaltına alındığı öne sürülmüştü ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı işleminin olmadığını duyurdu.

Polis tutanağında Şaşmaz ile Aker'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, ancak anlaşmazlık üzerine ilişkilerine son verdikleri ifade edildi. Şaşmaz'ın yakın çevresi, "Aker'in Şaşmaz'dan kopamadığını, sürekli arayarak 'onu çok sevdiğini ve evlenmek istediğini' söylediğini" iddia etti.

Oda, Filiz Aker adına tutuldu

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'i, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aker'in Şaşmaz'dan 3 dakika önce odaya girdiği, Şaşmaz'ın odaya girmesinden sonra cinayetin gerçekleştiği ifade edildi.

Otel odasının Filiz Aker adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

Aker ruhsatlı silahını kullandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayda kullanılan silahın Aker'in ruhsatlı tabancası olduğunu tespit ettiği ve Aker’in Şaşmaz’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. Aker'in yaklaşık bir aydır olayın gerçekleştiği otelde kaldığı bildirildi.

2011 yılında intihar girişiminde bulunmuş

Olay yeri tutanağına göre, Şaşmaz ile Aker’in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, anlaşmazlık üzerine ayrıldıkları, ancak Aker’in Şaşmaz’dan kopamadığı, platonik aşk besleyerek, takıntı haline getirdiği; sürekli Şaşmaz’ı arayarak "onu çok sevdiğini ve evlenmek istediğini" söylediği belirlendi. Aker’in karşılık alamaması nedeniyle sürekli intihar edeceğini dile getirdiği, 2011 yılında ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarının verdiği ilk bilgilere göre de Filiz Aker akşam saatlerinde arkadaşlarıyla yemek yerken bir telefon aldı. Daha sonra da odaya çıktı. Bir süre haber alınamayınca arkadaşları odaya çıkarak kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Otel görevlilerinin kapıyı açmasıyla Şaşmaz ve Aker'in cansız bedenleri görüldü.

1130’nolu oda

Aker’in 1.5 ay önce Conrad Otel’e gelerek 1130 nolu odada kalmaya başladığı, olaydan önce yeğeni Dora Ercan ile eşini otele çağırdığı, Aker’in 12.30’da otele gelen Dora Ercan ve eşiyle birlekte kafede oturdukları öğrenildi. Aker’in burada alkol aldığı, ardından saat 17.00 gibi misafiri geleceğini, yarım saate döneceğini belirterek yanlarından ayrıldığı da kaydedildi. Aker’in gelmemesi üzerine yeğeninin telefonla aradığı, telefona cevap vermeyince de otel güvenliğinden yardım alarak Aker’in kaldığı odaya çıktıkları belirtildi.

Şaşmaz'ın sırtında 4 kurşun, Aker'in sağ kulak üstünde tek kurşun

Şaşmaz’ın kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde kaldığı, sırtından 4 kurşun isabet ettiği görüldü. Şaşmaz’ın odadan çıkmak için kapıya yöneldiği sırada Aker’in arkadan üst üste ateş ettiği de belirlendi. Aker’in daha sonra yatağa oturarak sağ kulak üstünde tek el ateş ederek intihar ettiği de belirlendi.

İfadeleri alındı

Olaydan sonra Aker’in yeğeni Dora Ercan ile otel görevlisi Turan Altunbaşak’ın ifadelerine de başvuruldu.

Filiz Aker ABD'de yaşıyordu

1963 doğumlu eski manken Filiz Aker'in Yeşil Kart sahibi olduğu ve uzun bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenildi. Aker'in yaklaşık bir aydır Conrad Otel'de kaldığı belirtildi.

Gözaltı yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma kapsamında, nöbetçi cumhuriyet savcısının söz konusu otel odasında inceleme yaptığı belirtildi.

İncelemelerini tamamlayan nöbetçi savcının tanık beyanlarına başvurduğu bilgisi verilen açıklamada, olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi.



Açıklamada, cenazelerin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği bildirildi.

Vatan Şaşmaz kimdir?

Vatan Şaşmaz, 8 Ocak 1974 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Çanakkale Biga’lı. Vatan Caddesi üzerinde bulunan bir hastanede doğduğu için annesi ona Vatansever ismini verdi. Zamanla sadece Vatan demeye başlandı.

Çapa Ortaokulu'ndan mezun oldu. Liseye Pertevniyal Lisesi'nde başladı, Şehremini Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde işletme okudu. 1996 yılında okuldan ayrıldı ve 1-1.5 sene aracı bir kurumda borsacı, yatırım danışmanı, dealer olarak çalıştı.

1993 yılında Deniz Tüney Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yaptı. Bazı katalog çekimlerinde, reklam filmlerinde ve video kliplerde rol aldı Askerliğini Şırnak’da yaptı.

Erkeklere özel kültür, sanat, yaşam, magazin üzerine “Erkekler Kulübü” adlı bir program yazdı. Kanal 6'ya sundu. 1998 yılında başladığı programın 13. bölümünü çekerken 17 Ağustos depremi oldu. 75 programdan sonra 2000 yılında ATV'ye geçti. Sabah Keyfi'ni sunmak için Atv'den teklif geldi.

Melike Öcalan ile birlikte "sabah şekeri" oldular. Uzun süre (875 bölüm) sabah programı sundu. 'Özel Hat' programıyla Magazin Gazetecileri Derneği'nin 'En İyi Erkek Sunucu' ödülünü aldı. 4 yıl sabah programı ve 9 yıl magazin programı sunan Vatan Şaşmaz, 10 yıl Çocuklar Duymasın dizisinde oynadı ve onlarca bölüm yarışma programı sundu, birçok reklam filminde oynadı.

2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisindeki 'Engin' rolüyle oyunculuğa başladı. Televizyonda sunuculuk yaptı.

2002 - 2004 yılları arasında yılında Birol Güven’in dizisi “Çocuklar Duymasın” adlı dizide Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı, Ayşecan Tatari, Furkan Kızılay, Zeyno Günenç, Özgür Ozan, Volkan Severcan, Ferdi Akarnur, Nejat Birecik, Altan Günbay, Demet Tuncer, Fatma Karanfil, Demet Tuncer ile birlikte rol aldı.

2012 yılında sadece İEET'ye bağlı ulaşım araçlarında izlenebilen bir Metrobüs reklam filminde oynadı.

Vatan Şaşmaz, 14 Temmuz 2011 tarihinde Nurşen Kocayaş ile New York'ta konsoloslukta evlendi. 10 Ocak 2014 tarihinde Fethiye Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşandı. 11 Eylül 2015 tarihinde mimar Yasemin Adalı ile evlendi.