Vatan Şaşmaz cinayeti polis tutanağına nasıl geçti?

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesine ilişkin polis tutanağı ortaya çıktı. Eski manken Filiz Aker'in, Şaşmaz'ı, "evde bulundurma ruhsatı" olan silahıyla vurduktan sonra intihar ettiği kayda geçti.

Vatan Şaşmaz, eski manken Filiz Aker tarafından Conrad Oteli'nde öldürüldü. Şaşmaz'ın olayın olduğu otele ve odaya giriş görüntüleri ortaya çıktı. Milliyet gazetesinden Ferit Zengin’in haberine göre, otelin girişi ve cinayetin işlendiği kattaki kameralara yansıyan görüntülerde kırmızı gömlekli ve güneş gözlüklü Vatan Şaşmaz'ın güvenlik kontrolünden geçerek otele girişi görülüyor.

Kattaki kamera kaydında da Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in art arda odaya girişi görülüyor. Şaşmaz'ın odanın önünde kısa bir süre beklemesi cep telefonuna bir şeyler yazması dikkat çekiyor.

Daha sonraki görüntüler Vatan'ı öldüren Aker'in aynı silahla intihar etmesinden sonrasına ait. Görüntülerde kısa süre önce Aker'le aynı masada yemek yiyen yeğeninin ihbarı üzerine otel görevlilerinin odanın bulunduğu kata geldikleri, grubun arasında yeğen Dora Ercan'ın da olduğu görülüyor.

Saat saat cinayet

Beşiktaş Conrad Oteli'ndeki odada sunucu Vatan Şaşmaz'ın 4 kurşunla sırtından vurulması ve ardından olayı gerçekleştiren Filiz Aker'in intihar etmesi, polis kayıtlarına "Faili belli, tabanca ile öldürme ve intihar" olarak geçti.

Olayla ilgili hazırlanan Emniyet Müdürlüğü bilgi formunda olay saati 19.00, olay bildirim saati ise 19.47 olarak belirtildi. Olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda, "Vatan Şaşmaz'la Filiz Akel'in 2009 yılında bir birliktelik yaşadıkları, daha sonra ayrıldıkları, Filiz Aker'in 2011 yılında intihara teşebbüs ettiği ve platonik aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz'ı takıntı haline getirdiği" belirtildi.

Polis kayıtlarına göre olay, "27 Ağustos Pazar akşamı, Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi, Saray Caddesi No.5'te bulunan otelde saat 19.00 sıralarında" meydana geldi. Polis bilgi notunda olayın mağduru olarak görülen Vatan Şaşmaz'ın Üsküdar, Kandilli'de oturduğu ve olay sırasında sırt bölgesine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis kayıtlarında "şüpheli-müntehire" olarak kayda geçirilen Filiz Aker'in de "sağ kulak üstünden başına giren bir kurşunla hayatını kaybettiği" belirtildi. Olayın tanığı ve bilgi sahibi olarak da biri Aker'in yeğeni iki kişi polis kayıtlarına geçti.

Polis kayıtlarına göre olayın özeti



İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili hazırlanan bilgi notunda, "Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in 2009 yılında birliktelik yaşadıkları, aralarında anlaşmazlık çıktığı ve ayrıldıkları" belirtildi. Ancak "Filiz Aker'in platonik aşkına devam ettiği ve takıntı haline getirdiği" belirtildi. "Filiz Aker'in yeğenine sürekli olarak Vatan Şaşmaz'ı çok sevdiğini, evlenmek istediğini söylediği, ayrıca zaman zaman da intihar etmek istediğini söylediği" belirtildi.

Olayın özet kısmında "Filiz Aker'in 2011 yılında ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği" yazıldı. Bilgi notunda "1,5 aydır kaldığı otele 27 Ağustos 2017 günü yeğeni ve eşini davet eden Filiz Aker'in onlarla saat 12.30'da otelin kafeteryasında buluştuğu" belirtilirken, "bir süre sonra Filiz Aker'in alkol almaya başladığı" yazıldı. Aker'in, "saat 17.00 sıralarında misafirinin geleceğini söyleyerek Filiz Aker'in yeğeni ve kocasının yanından ayrıldığı, giderken 'Beni burada bekleyin, yarım saat sonra geleceğim" dediği" polis kayıtlarına geçti.

Ancak Filiz Aker'in geri dönmemesi üzerine otel görevlileri ile birlikte içeri giren tanıkların cesetleri bulduğu tespit edildi. Bilgi notunda, "içeri girildiğinde Vatan Şaşmaz kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette kanlar içinde bulunduğu, 'yapılan inceleme sonucunda 4 kurşunla vurulduğu anlaşılmıştır' yazarken, Filiz Aker'in ise yatak üzerinde kanlar içinde bulunduğu" belirtildi. Filiz Aker'in elinde tabanca bulunduğu da notta yer aldı.

"Evde bulundurma" ruhsatı varmış

Eski manken Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'ı ve kendisini "bulundurma ruhsatlı" silahıyla öldürdüğü belirlendi. "Bulundurma ruhsatlı" silahını yasa gereği sadece kayıtlı olduğu Fulya'da bulunan ev adresinde bulundurabilecek olan Filiz Aker'in silahı gizlice otele soktuğu düşünülüyor.

"Bulundurma ruhsatlı" silah nasıl taşınır?

Mevzuat gereği "bulundurma ruhsatlı" silahlar sadece müracaat sırasında verilen adreste bulundurulabiliyor. Eğer bu adreste bir değişiklik olduysa, silah sahibi karakola müracaat ederek burada düzenlenen belgeyle, silahı, kutusunda, karakolda mühürlenmiş bir şekilde yeni adrese götürebiliyor. Silah her dışarı çıktığında mutlaka bu işlemin tekrar edilmesi gerekiyor.