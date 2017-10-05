Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin görüntüleri yayan kadın, gözaltına alındı

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası olay yerine ait görüntüleri internette yaydığı iddiasıyla aranan oyuncu Didem Ç, Konya’da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce bir polis memuru gözaltına alınmış, polisin eşi ve kayınbiraderinin de ifadesi alınmıştı. Açığa alınan polis memuru görüntüyü çektiğini itiraf ederek, “Evet bu görüntüyü ben çektim” demişti. Polis, eşinin kendisinin mesaide olduğuna inanmadığı için hızlı bir şekilde görüntüyü çekerek eşine gönderdiğini, eşinin de aile WhatsApp grubuna gönderdiğini öğrendiğini söylemişti.

Polis Başmüfettişinin yaptığı araştırmada, polisin eşinin erkek kardeşinin görüntüyü kız arkadaşı Didem .Ç’ye gönderdiği, Didem Ç’nin de görüntüyü bazı basın kuruluşlarına satmaya çalıştığı ve internete yayılmasından sorumlu olduğunu belirlemişti. Didem Ç’nin görüntüyü satmak için bazı basın kuruluşlarıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları medyaya yansımıştı.

Yapılan tespitin ardından oyuncu Didem Ç, İstanbul Gasp Büro ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Konya'da olduğu belirlenen Didem Ç, yakalanarak İstanbul’a getirildi. Didem Ç'nin emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.