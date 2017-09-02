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Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin görüntülerin nasıl sızdırıldığı ortaya çıktı

"Mesaide olduğunu kanıtlamak için olay yeri görüntülerini eşine gönderdi"

02 Eylül 2017 12:36

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın, İstanbul'da bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası olay yeri görüntülerini sızdıran kişinin  Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru olduğu belirlendi. Başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında görüntüleri sızdıran polis memuru açığa alınırken görüntülerin nasıl hızla yayıldığı da ortaya çıktı. Açığa alınan polisin mesaide olduğunu kanıtlamak için görüntüleri çekip eşine gönderdiği tespit edildi. 

Akşam'dan Levent Albayrak'ın haberine göre; polisin eşi, bu görüntüleri aile üyelerinin görüştükleri Whatsapp grubuna attı. Polisin kayınçosu da görüntüleri kız arkadaşı D.Ç. ile paylaştı. Uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen D.Ç. görüntüleri para karşı medyaya satmaya çalıştı.

Ne olmuştu?

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz eski model Filiz Aker tarafından otel odasında kurşunlaranarak öldürülmüştü. Aker daha sonra silahı kendi şakağına dayayıp intihar etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ölümü ile sonuçlanan olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili polis başmüfettişi görevlendirmişti.

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Vatan ŞaşmazFiliz AkerLevent Albayrak

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