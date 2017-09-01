Sorgulama başladı; Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin görüntüleri kim sızdırdı?

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası olay yerine ait görüntülerin sızdırılmasına ilişkin olarak sorgulamalar başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği Polis Başmüfettişi, olay yerine giren ve çevre önlemi alan polislerin ifade vermesini istedi. 112 sağlık ekibinin de ifadelerinin alınacağı öğrenilirken, tespit edilen sesler ile ifadesi alınan görevlilerin ses karşılaştırılmasının yapılacağı bildirildi.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; sağlık ekibinin ifadelerinin alınmasının ardından da Conrad Otel’in görevlilerinin de ifadeye çağrılacak.

Şu ana kadar ifadeleri alınan polisler görüntünün sızması ile bir ilgilerinin olmadığını, olay yerindeki görevleri dışında bir faaliyetleri olmadığını söyledikleri belirtildi.

Başmüfettişin ifade alma dışında soruşturmayı teknik boyutuyla da soruşturduğu, bu kapsamda görüntünün kriminal laboratuvarda incelendiği, görüntü ve ses analizinin yapıldığı, resmi dosyadaki görüntü ile benzerlik olup olmadığı ile ilgili karşılaştırma yapılacağı, tespit edilen sesler ile ifadesi alınan görevlilerin ses karşılaştırmasının da yapılacağı bildirildi.

Yapılan ilk incelemede ise görüntünün cep telefonuyla çekildiğine yönelik ipuçlarına da rastlandı.