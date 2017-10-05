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Vatan Şaşmaz cinayeti sonrası kanlı görüntüleri paylaşan oyuncu Didem Çolak serbest

"Suç olduğunu bilmiyordum"

05 Ekim 2017 22:02

Sunucu Vatan Şaşmaz cinayeti sonrası çekilen olay yeri görüntülerini intenette yayınlamakla suçlanan oyuncu Didem Çolak adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta 27 Ağustos günü bir otelde sunucu Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra Filiz Aker’in intihar ettiği olayda, ceset görüntüleri internette yayıldı. Polis ekipleri, fotoğrafları yayan kişiyi bulmak için başlattığı çalışma sonucunda oyuncu Didem Çolak'a ulaştı. Çolak, bugün Konya'da bir otelde gözaltına alındı.

Çolak'ın poliste verdiği ifadesinde görüntüleri sosyal medya üzerinden aldığını ve basın kuruluşlarına pazarlamaya çalıştığını itiraf ettiği belirtildi. Didem Çolak'ın yaptığının suç olduğunu bilmediğini, daha sonra arandığını öğrendiğinde korktuğunu ve bu nedenle saklandığını anlattığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Didem Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TIKLAYINVatan Şaşmaz cinayetine ilişkin görüntüleri yayan kadın, gözaltına alındı

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