Vasiyetini hazırlayıp ameliyata girdi, iyileşip ülkesine döndü

ANTALYA, (DHA)- AZERBAYCAN\'da yaşayan Mubariz Jafarov (42) şiddetli kaşıntı şikayeti nedeniyle doktora gitti. Ülkesinde safra yolu tümörü teşhisi koyulan Jafarov, tedavi olamayacağını düşündüğü için vasiyetini hazırladı. Daha sonra tedavi için Antalya\'ya gelen gelen Mubariz Jafarov, buradami özel hastenedi tümörün temizlenmesiyle sağlığına kavuştu.

Bakü\'de yaşayan Mubariz Jafarov, 3 ay önce şiddetli kaşıntı şikayeti nedeniyle hastaneye başvurdu. Kaşıntı şikayetleri gittikçe artan ve sarılık olan Jafarov\'a ülkesinde gittiği her doktor farklı tanılar koydu. Yapılan detaylı tetkikler sonunda Jafarov\'un \'safra yolu tümörü\' olduğu, ameliyatın ise çok riskli olduğu belirtildi. Doktorların Bakü\'de yapılabilecek bir şey olmadığını söylemesi üzerine Mubariz Jafarov, daha önce Antalya\'da tedavi gören bir yakınının önerisiyle Memorial Antalya Hastanesi\'ne geldi. Onkoloji Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan ve Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alihan Gürkan ile görüşen Jafarov, yaşaması için gerekli ancak riskli olduğu belirtilen ameliyatı olmaya karar verdi. Prof. Dr. Alihan Gürkan tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile vücudundaki tümör temizlenen Jafarov, sağlığına kavuştu.

VASİYETİNİ HAZIRLAYIP AMELİYATA GİRDİ

Ülkesine, geleceğe dair yeni umutlarla döneceğini belirten Mubariz Jafarov, ameliyata girerken hiçbir yaşama ümidi olmadığını kaydetti. Vasiyetini hazırlayıp ailesine ilettiğini kaydeden Jafarov, şunları söyledi:

\"Her şey buraya kadarmış dedim. Ameliyattan sonra narkozun etkisinden tam ayılamamış yatıyordum. Gözlerim kapalıydı ama sesleri duyabiliyordum. Alihan Hoca bacaklarımdan sıkıca tuttu ve \'Sende tümör yok artık, hepsini aldım. Evine kalkıp gidebilirsin\' dedi. Sesi hala kulaklarımda. İyileşme şansımın çok az olduğunu biliyordum. Ülkeme, ailemin ve sevdiklerimin yanına sapasağlam döneceğim. Çok mutluyum.\"

KARDEŞİME CAN VERDİLER

Mubariz Jafarov\'un kardeşi Parviz Jafarov ise yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

\"Kardeşimde aniden başlayan kaşıntılar nedeniyle gitmediğimiz doktor kalmadı. Alerji tanısı kondu ve ona göre ilaçlar kullandı ama şikayetler giderek arttı. Sarılık da olunca ekstra testler yaptırdık ve klatskin tümörü çıktı. Bakü\'de bu ameliyatı yaptırmamız çok riskliydi. Doktorlar da yapmak istemedi. Tanıdığımız sayesinde Memorial Antalya Hastanesi\'ne sonuçlarımızı gönderdik. Prof. Dr. Mustafa Özdoğan hemen gelmemiz gerektiğini söyledi. Kardeşime yeniden can verdiler.\"

FARKLI ANATOMİK YAPI AMELİYAT OLMA ŞANSI GETİRDİ

Mubariz Jafarov\'un \'Klatskin tümörü\' denilen ve karaciğerin her iki tarafından gelen safra yollarının birleştiği yerde tümörü bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Alihan Gürkan da zor bir ameliyatı başarıyla yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Gürkan, şunları kaydetti:

\"Bu tümörler genellikle safra yolunun karaciğere giden damarlarına sıçradığından, tanı konulduğu evrede ameliyat edilemez durumdaydı. Tanı konulduğu evrede ameliyat edilemez durumdaydı. Bizim hastamızda sol tarafa giden damarların hepsine ve sağ taraftaki iki damardan birine sıçramıştı. Bir damara dokunmamıştı çünkü hastamızın anatomik bir farklılığı vardı. Yüzde 10-15 kişide görülen, karaciğerin sağına denk gelen damar başka bir damardan kaynaklanıyordu. Bu durum hastanın şansı oldu. Bu sayede biz o damarı koruyabildik. Diğer damarın duvarından tümörü kesip çıkardık ve orayı onardık. Böylece ameliyat edilemez olan bu tümörü ameliyat edilebilir hale getirdik. Sınırları tamamen temizlediğimiz için hastamızın sağlıklı yaşam süresini uzattığımıza inanıyorum.\"

FOTOĞRAFLI