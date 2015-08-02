Varufakis uyardı: İspanya'nın sonu Yunanistan gibi olabilir

Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis, İspanyol El Pais gazetesine verdiği röportajda, İspanya’da kemer sıkma politikalarının uygulanması durumunda, ülkenin Yunanistan ile aynı kaderi paylaşacağını söyledi.

Varufakis, “İspanyollar, Yunanistan’da olan bitenden bağımsız olarak, kendi ülkelerinin ihtiyaçlarını temel almalı ve kendi ekonomik/sosyal durumlarını değerlendirmeli” dedi.

Varufakis, “İspanya’nın Yunanistan olma tehlikesi her zaman var ve Yunanistan’a zorla yaptırılan hatalar tekrarlanırsa, bu ihtimal gerçeğe dönüşecek” diye devam etti.

Euro hakkındaki alışılmışın dışındaki fikirleriyle bilinen ekonomist Varufakis, Yunanistan’daki kurtarma paketi referandumundan evet çıkmasının ardından görevinden istifa etmişti.