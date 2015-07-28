Yunanistan’a yardım paketi yolda



Avrupa Komisyonu, Yunanistan'ın iflastan kurtarılması için öngörülen üçüncü yardım paketi üzerinde ağustos ayının ortasında anlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser.

Bir Komisyon Sözcüsü, ağustosun ikinci yarısında paketin hazır olmasını hedeflediklerini belirtti. Avrupa Komisyonu'nun ekonomik ve parasal işlerden sorumlu üyesi Pierre Moscovici de benzer tarihleri gündeme getirmişti. Euro Bölgesi liderleri tarafından, yardım paketine ilişkin müzakerelerin başlayabilmesi için şart koşulan yasal reformlar bir süre önce Yunanistan Meclisi'nden geçmişti.

Ancak iktidar partisi Syriza, müzakerelerin önkoşulu olarak talep edilen reformlar konusunda bölünmüş durumda. Özellikle de alacaklıların kamu işletmelerinin özelleştirilmesi talebi Syriza'da sıkıntı yaratıyor. Yunanistan Enerji Bakanı Panos Skourletis, Agora dergisinde hafta sonu yayımlanan söyleşisinde, enerji şirketlerinin satılmasına alternatif aradıklarını söylemişti.

Bu arada uluslararası alacaklıların temsilcileri Atina'ya ziyaretlerini sürdürüyor. Yunanistan Maliye Bakanlığı, salı günü yürütülen görüşmelerin oldukça ‘yoğun' olduğu açıklaması yaptı. Atina'nın müzakereleri bir an önce sonuca bağlamak istediği ifade ediliyor. Teknik ön müzakerelerin cuma gününe kadar sona erdirilmesi amaçlanıyor.

Müzakerelere, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Avrupa İstikrar Mekanizması yetkilileri katılıyor. Gelecek üç yılı kapsayacak olan üçüncü yardım paketinin hacminin 86 milyar euro dolayında olması bekleniyor. Atina'nın 20 Ağustos'a kadar Avrupa Merkez Bankası'na 3 milyar 200 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.