Çipras: Varufakis'i gömlek tercihi nedeniyle suçlayabilirsiniz ama Yunan halkından para çalmakla suçlayamazsınız

Yunanistan Başbakanı ve SyrizaA Genel Başkanı Aleksis Çipras, partisinin ve hükümetin Euro'yu yıkmak için değil, bu para birimini savunmak için uğraştığını söyledi. Syriza hükümetinin büyük bir savaş verdiğini dile getiren Çipras, hükümetin politikasına karşı yapılan muhalefetin haksız olarak tanımladı.

Meclis'te yaptığı konuşmada, son günlerde eski Ekonomi Bakanı Yanis Varufakis'in Euro Bölgesi'nden çıkmak (Grexit), mevcut bankacılık sistemini "hacklemek" ve paralel bir bankacılık sistemi kurmaya dönük planları olduğuna dair olan suçlamaları da yanıtlayan Aleksis Çipras, "Varufakis, hepimiz gibi, yanlışlar yapmış olabilir. Onu yaptığı siyasi planlar için suçlayabilirsiniz ancak onu Yunan halkından para çalmakla ya da Yunanistan'ı uçurumun kenarına getirmekle suçlayamazsınız" dedi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre Çipras, acil durum planları yaptıklarını kabul ederken bu planların sır olmadığını belirttiği konuşmasında partisinin ve hükümetin Euro'yu yıkmak değil bu para birimini savunmak için uğraştığının altını çizdi. Evetçi muhalefetin referandum öncesinde hayır oyunun Euro'ya da hayır anlamına geleceği yönünde propaganda yaptığını hatırlatan Başbakan Çipras, "Euro'dan çıkmak gibi bir niyetimiz olsaydı, referandumda ağırlıklı şekilde çıkan hayır oylarının ardından Euro'dan zaten çıkabilirdik" dedi.

Çipras yakın zamanda eleştirileri oklarını üzerine çeken eski Ekonomi Bakanı Varufakis'i de savundu. Meclis'te memorandumun oylanacağı ilk oturuma katılmayarak tatil yapmak üzere Egina adasına gittiği için ve ardından "B Planı" olarak anılan spekülatif içerikli acil durum planı üzerinden eleştirilen Varufakis bugünkü Meclis oturumuna da oldukça renkli bir gömlekle katılınca anında medyanın gündemine oturmuştu.

Çipras, Varufakis için şunu söyledi:

"Varufakis, hepimiz gibi, yanlışlar yapmış olabilir. Onu yaptığı siyasi planlar için suçlayabilirsiniz, açıklamaları nedeniyle suçlayabilirsiniz, gömlek zevki nedeniyle, Egina'ya tatile gitmesi nedeniyle suçlayabilirsiniz ancak onu Yunan halkından para çalmakla ya da Yunanistan'ı uçurumun kenarına getirmekle suçlayamazsınız."