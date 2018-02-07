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Eğitim

Varto Kaymakamı, okul yemekhanelerini denetledi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, okul ve yurtlarda yemekhaneleri denetledi, yemek firmalarını da dikkatli olmaları yönünde uyardı

07 Şubat 2018 15:40

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, okul ve yurtlarda yemekhaneleri denetledi, yemek firmalarını da dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, yarıyıl tatilinin ardından ilçedeki Selçuklu İmam Hatip Orta Okulu\'na giderek öğrencilere verilen yemek ve mutfakları denetledi. Öğrencilerle beraber yemek yiyen Kaymakam Çetin, yüklenici firma tarafından dağıtılan yemeklerin standartlara uygun olup, olmadığını, öğrencilerin dağıtılan yemeklerden doyup doymadıklarını sordu. Firmalar tarafından öğrencilere verilen yemeklerin yetersiz olduğu yönünde bazı duyumlar aldıklarını söyleyen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin şunları söyledi:
\"Bu duyumlar üzerine daha öncede diğer okullarda gerekli tespitleri yaptık. Yetkili firmanın daha güzel ve standartlara uygun yemek vermesi konusunda kendilerini uyardık. Taşıma merkezli okullarımızı denetledik. Bundan sonrada okullarda bizzat kendim denetleme yapacağım. Devletin öğrencilere sağladığı imkânların heder olmaması açısında gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Firmaya öğrencilere daha kaliteli yemek yapması konusunda uyarılarımız oldu. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi dinledik. Hasbıhal ettik. Öğrencilerimizle beraber yemek yedik. Bundan sonra yüklenici firmanın zamanında, şartlara ve standartlara uygun yemek vermeleri konusunda görüştük. Firmamız bundan sonra öğle ve akşam öğünlerinde öğrencilerimize dört çeşit yemek verecek. Öğrenciler bu konuda sıkıntı yaşamadıklarını söylediler. Kendilerine teşekkür ederim.\"
Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, beraberinde Milli Eğitim Müdürü Vekili Ömer Faruk Tunç, Şube Müdürü Abdulnasır Sever ile birlikte Selçuklu imam Hatip Orta Okulu Müdürü Tahir Tunç ve öğretmenlerden okulla ilgili bilgileri aldıktan sonra Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesine giderek burada okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü. Kaymakam Çetin, öğretmenler tarafından verilen derslere de eşlik etti. Öğrenci Ersin Karaca ve Aygül Ataç yemekleri beğendiklerini ve doyduklarını dile getirdi.

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