Varlıklı ailenin kızıyla evlenmek için 'zenginlik' eğitimi aldı

Kendini kayakçı ve tehlikeli spor belgeselleri çekimcisi olarak tanımlayan ve eşi Melissa Siig ile tanıştığı 2001 yılında bahçıvanlık yapan Steven Siig, flört etmeye başladıklarından sonra kız arkadaşının zengin bir ailesi olduğunu öğrendikten sonra kişisel finans ve kariyer tavsiyeleri ile UBS AG'den bir finansal danışmanla buluşmaya başlamış ve aileye ayak uydurabilmek için zenginlik üzerine eğitim almaya başlamış.

Wall Street Journal Türkiye'de yer alan habere göre, H&R Block Inc HRB +0.86% isimli vergi hazırlama şirketinin kurucularından Richard Bloch'un en büyük torunu olan 41 yaşındaki Melissa Siig, Steven ile tanıştığı zaman zengin olduğunu ona hemen söylememişti. 41 yaşındaki Melissa Siig bunu "Biz bu konuda bayağı korumacıyız," diyerek açıklıyor.

Steven Siig eşi hakkındaki gerçeği öğrendiğinde bunu "göz korkutucu" bulmuş: "Dedim ki 'Vay be meğerse bunlar vergi iademi hazırladığım zamanlar bunu benim için yapan kişilermiş.' Ancak son birkaç senede vergi iadelerimi yapıp yapmadığımı bile hatırlamıyordum."

Çift flört etmeye başladıklarından 6 ay sonra nişanlanmış ve Steven Siig hemen eğitim hayatına atılarak ve ailenin bir parçası olmak için hızlı adımlar atmış. Bloch ailesi Siig'e kişisel finans ve kariyer tavsiyeleri vermiş ve çift daha sonra UBS AG'den bir finansal danışmanla buluşmaya başlamış. Steven Siig sonraları eşiyle birlikte RA Bloch Kanser Vakfı'nın yönetim kuruluna katılmış ve Aspen, Colorado ve Meksika'da yılda iki sene yapılan aile toplantılarına gitmeye başlamış.

Ailelerin damatlarını bir işe sokup işe alıştırma süreci zengin ailelerin aile içindeki ilişkileri yıpratmamak ve gelecek nesillere servetlerini aktarabilmek için başvurdukları yöntemlerden biri. Ailelere ve danışmanlara göre, zengin insanların çocukları büyüyüp evlendikçe servet ve onu korumak ile ilgili eğitimlerin önemi de artıyor.

Özellikle finansal krizden sonra ailelerin maddi durumlarının piyasadaki sıkıntılarla sarsılmalarıyla birlikte aileler birlikte servetlerini korumanın yollarını ararken bu eğitimlerin önemi iyice artmış. Bazı aileler yeni aile üyeleriyle iletişimi ve finansal eğitimi koordine edecek komiteler bile kurmuş. 2,000'den fazla zengin müşteriye danışmanlık yapan Şikago merkezli Family Office Exchange şirketinin yetkilisi Charles Grace, "Bu tür konuşmaları ailelerle hep yapıyoruz. Ailenizi nasıl tanımladığınız sorusu bayağı geniş ve bu bazen damat ve gelinlerinizi de içeriyor," diyor.

Grace aile dinamikleri ve yeni aile üyelerinin kaynaşması gibi diğer meselelerde ailelere servet danışmanlıği yapan şirketlerin oluşturduğu yeni bir sektörün büyüdüğünü belirtiyor. Bu sektörün amacı ise aile içindeki anlaşmazlıkları önlemek veya minimize etmek.

Aileler bu tip bir danışmanlık için proje ücreti denilen bir ödeme yapıyorlar. Örneğin, Minneapolis merkezli servet danışmanı Nathan Dungan'a işin büyüklüğü ve karışıklığına göre 50,000 dolar ila 250,000 dolar arasında bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Bu süreçlerin çoğu genellikle düğünden aylar veya yıllar sonra gerçekleşse de danışmanlar bazı görüşmelerin evlilik öncesi de yapıldığını belirtiyorlar. Zengin aile için sıkıntılardan birinin yeni üyeleri içine alırken çok fazla sırrı çok kısa zamanda açığa çıkarmak olduğunu söyleyen Oregon merkezli servet danışmanı Thayer Willis, "yeni üyelerin genellikle servet dünyasına yeni adımlarını atmış göçmenler gibi olduklarından" özel bir işlemden geçmeleri gerektiğini belirtti.

Örneğin Bloch ailesi para hakkında nispeten acemi olan Steven Siig'in rehberliğe ihtiyacının olduğunu kabul etmek zorunda kalmış. Melissa'nın annesi ve "Yakışıklı Prens Gelmiyor: Kadınlar Para Konusunda Nasıl Akıllı Davranmalı" kitabının yazarı Barbara Stanny, Steven Siig'in "bir anda rol modellerine sahip olmuş gibi bu durumu öğrenme ve büyüme fırsatı olarak gördüğünü," söyledi.

Zengin ailelerin bireyleriyle yapılan evliliklerde bir tarafın daha az zengin olmasından dolayı dengesizliklerin sık sık görüldüğünü belirten Şikago merkezli Family Business Consulting Group'un danışmanı Anne Hargrave, eğer süreçte dikkatli olunmazsa yanlış anlaşılma, kırgınlık ve güvensizliklerin çıkabileceğini söyledi.

Steven Siig'in de deneyimi her zaman harika olmamış. 2004'te hayatını kaybeden Richard Bloch hala hayattayken, kayak filmleri çekmeye meraklı olan Siig aileyle katıldığı ilk toplantılardan birinde çektiği filmlerinden birini göstermiş. Film bittiğinde Siig, Richard Bloch'un omzuna dokunarak filmi çok başarılı bulmadığını ima ederek gün içerisinde yaptığı işi bırakmamasını söylemiş.

Melissa ve ailesiyle tanıştıktan sonra kendi bahçıvanlık işini kurup daha sonra bu şirketi satan Siig, "Ben torunlarıyla evlenmesini istedikleri kişi için doğru formül değildim. Bir kadını etkilemek istiyorken aslında ailesini de etkilemeye çalışıyorsunuz. Özellikle kim olduklarını biliyorsanız dikkate değer olmalısınız," diyor.