Varlık Fonu, Ürdün'e kefil mi gösterildi?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Varlık Fonu'na devredilen kurumların Ürdün'e teminat olarak gösterildiği iddiasını Meclis'e taşıdı.

Varlık Fonu’na devredilen kurumların Ürdün’e veya Ürdün’de bulunan kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterilerek ülkeye para girişinin sağlandığı yönünde duyumlar aldığını söyleyen Tanal, "Ürdün Başbakanı Sayın El-Mulki’nin 7 Mart’ta Meclis’i ziyaret etmesi dikkat çekici. Türkiye halkını ilgilendiren Varlık Fonu ve fona devredilen kurumların teminat gösterildiği iddiası bile dehşet vericidir" ifadesini kullandı.

Evrensel'in haberine göre, Tanal konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Ürdün’e veya Ürdün’de bulunan kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterilerek ülkeye para girişinin sağlandığı yönünde duyumlar aldım. Ürdün Başbakanı Sayın El-Mulki’nin 7 Mart 2017’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmesi konusu da dikkat çekici. Konuya ilişkin soru önergemizi verdik. Varlık Fonu’na devredilen ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kurumlar herhangi bir ülkeye veya yabancı ülkedeki kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterilerek ülkeye para girişi yapılıp yapılmadığını, söz konusu kurumların Ürdün’e veya Ürdün’de bulunan kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterildiği iddiasının doğru olup olmadığını, iddia doğru ise gerekçesini, Ürdün Başbakanı El-Mulki’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret gerekçesini sorduk. Tüm Türkiye halkını ilgilendiren Varlık Fonu ve fona devredilen kurumların teminat gösterildiği iddiası bile dehşet vericidir. Soru önergemizin bir an önce yanıtlanması, söz konusu iddiaya ilişkin açıklama yapılması zaruridir."

Sorular:

Tanal, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde şu soruları yöneltti:

Varlık Fonu’na devredilen ve Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kurumlar herhangi bir ülkeye veya yabancı ülkedeki kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterilerek ülkeye para girişi yapılmış mıdır?

Söz konusu kurumların Ürdün’e veya Ürdün’de bulunan kurum veya kuruluşlara teminat olarak gösterildiği iddiası doğru mudur? Söz konusu kurumlar hangi ülke/ülkelere teminat olarak gösterilmiştir? Teminat gösterilmiş ise gerekçesi nedir?

Ürdün Başbakanı El-Mulki’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret gerekçesi nedir?