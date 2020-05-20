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Koronavirüs

Variety: 2021 Oscar Ödül Törenleri'nin ertelenmesi gündemde

20 Mayıs 2020 15:35

T24 Dış Haberler

28 Şubat 2021'de yapılması planlanan Oscar Ödül Töreni'nin yüksek ihtimalle erteleneceği belirtildi.

Variety dergisine konuşan kaynaklar Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 9 ay sonra yapılması planlanan töreni yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle ertelemeyi düşündüğünü ancak konuyla ilgili henüz resmi bir toplantı yapılmadığını belirtti.

Akademi başkanı David Rubin, dergiye yaptığı açıklamalarda, "O günlerde nasıl bir ortam olacağını şimdiden bilmek imkansız. Filmlerin başarılarını kutlamak istediğimizi biliyoruz ancak bunu ne şekilde yapacağımızı henüz bilmiyoruz" dedi.

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