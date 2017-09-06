Vargit Zamanı belgeseli sanatseverlerin desteğini bekliyor

İSTANBUL, (DHA) DAHA önce birçok belgesele imza atan ve ödüller alan Orhan Tekeoğlu, yeni belgeseli için çalışmalara başladı. Tekeoğlu, Trabzon\'da bir yaylada yaşayan Hasan Atalay\'ın öyküsünü anlatacağı, \'Vargit Zamanı\' isimli belgeselin finansmanını sağlamak için ise internet üzerinden sanatseverlerin desteğini toplayacak.

ÇEKİMLERİNE EKİM AYINDA TRABZON\'DA BAŞLANACAK

Kar yağacağını ve yayladan köyü dönüşün habercisi olarak sayılan ve Karadeniz\'de bulunan \"vargit\" adı verilen çiçeğin ismi verilen belgeselin çekimlerine de çiçeğin açtığı zamanlar olan Ekim ayında başlanacak.

11 EYLÜL\'E KADAR BAĞIŞ YAPILMASI GEREKİYOR

Uzun yıllar Almanya\'da çalıştıktan sonra Trabzon\'daki köyüne dönen Hasan dedenin yaşadığı zorlu hayatı anlatan belgesele destek için 11 Eylül Pazartesi gününe kadar Fongogo isimli internet sitesi üzerinden bağış yapılabilecek.

KARADENİZ İNSANININ HÜZNÜNÜ SİMGELİYOR

Bugüne kadar İfakat, Sıra Dışı İnsanlar, Rudolf Nureyev, Düşlerinin Adası gibi birçok belgesele ve Öyle Sevdim Ki Seni isimli filmin yönetmenliğini yapan Orhan Tekeoğlu \"Bu belgeselde Karadeniz\'in doğasını, insanını ve kültürünü dünya kültürleriyle buluşturmak istiyoruz. Vargit çiçeği burada bir metafor aslında. Kış ayları ile birlikte gelen hüznü simgeliyor. Çiçeğin açması ile birlikte her an kar yağacağının ve yaylalardan inme vaktinin geldiğini Karadeniz insanına haber veriyor\" dedi.

Belgeselin yapımcılığını ise Nurdan Tümbek Tekeoğlu yapıyor.

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