'Vardiya', Venedik Bienali yolcusu: Mimarlık okulu dışında da mimarlık öğrenilir

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Bienali Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin 16. edisyonu 26 Mayıs-25 Kasım arasında başlıyor. Bienalde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) koordinasyonunu yürüttüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen "Vardiya" projesinin ayrıntıları Salon İKSV'de düzenlenen toplantıda açıklandı. Küratör Kerem Piker, mimarlık okulu dışında da mimarlık öğrenilebileceğine dikkati çekti.

Toplantıya katılan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, etkinliğin gerçekleşmesine destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Taner, İKSV olarak, 2007 yılından itibaren etkinliğin Türkiye bölümünün koordinasyonunu yaptıklarını belirtti.

Eş sponsor olarak destek veren Schüco Türkiye Genel Müdürü Can Eren, üçüncü kez etkinliğin Türkiye bölümüne destek verdiklerine işaret ederek, "Birinci ve ikinci bienalde çok başarılı sergilerle karşılaştık, gurur duyduk. Bence ilk iki proje çok başarılıydı. Her seferinde en az bir önceki proje kadar ilginç ve iyi olmasını istiyor projeleri yaratanlar. Bu projede gerçekten bunu yakalamış olduğumuzu düşünüyoruz. Genç mimarlarımızın, küratörün ve yardımcı ekibin, kendilerine tanınan serbest mekanda tüketim değil özellikle ‘üretimi vurgulayıp, bunu hayata geçiren bir proje geliştirmiş olmalarını çok heyecan verici buluyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin diğer eş sponsoru Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Başkanı Ali Aköz de çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, şunları aktardı:

"Özellikle heyecanlandırıyor bizi çünkü bizim temelimizde Eczacıbaşı'nın çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşam felsefesi var. Biz de elimizden geldikçe bu soyut kavramları somutlaştırmaya çalışıyoruz, somut ürünlerimizle ve yaptıklarımızla. Burada da mimarlık çok ön plana çıkıyor bizim açımızdan. İyi mimarlık, iyi bir tasarım. Odağında mimarlık olan, mimarlık kültürünü genişleten, destekleyen projeleri, elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. Venedik'teki bienal de bunun en önemli örneklerinden biri."

"Mimarlık okulu dışında da mimarlık öğrenilir"

Küratör Kerem Piker ise "Vardiya" projesinin kavramsal çerçevesi ve nasıl ortaya çıktığına dair bilgi vererek, "Mimarlık aslında sürekli kendisini yenileyen ve bu sebeple de yeniden öğrenme ihtiyacı duyduğumuz bir pratik. Mimarlığın ilgi alanı ve mimarlığın bilgisi sürekli genişleyen, dönüşen ve kendini yenileyen bir alan. Böyle olduğu için aslında mimarlığın bilgisinin yeniden üretildiği, paylaşıldığı, tartışıldığı ve yeni katılımcıların, aktörlerin sözlerine kulak verildiği ortamlara ve onlarla konuşmaya ihtiyaç var. Bu öğrenme ortamlarını da çeşitlendirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mimarlık okulları dışında da mimarlığa ilişkin bilgi sahibi olmak ve mimarlık bilgisini geliştirmenin mümkün olduğunu dile getiren Piker, etkinliğin salt bir sergi alanı olmanın ötesinde bir buluşma, karşılaşma ve üretim mekanı olarak tarif etmek istediklerini ve bunun için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Piker, iki yılda bir düzenlenen bienalin bu yılki temasının "serbest mekan" olduğuna ifade ederek, "Birlikte üretmek ve bu üretimin bir parçası olmak için açık çağrı düzenledik. Bu çağrıyı bütün dünyadaki mimarlık öğrencilerine açtık. Çağrıya katılan öğrenciler arasından seçilen 120 öğrenci, bir haftalık vardiyalar halinde İKSV'nin davetlisi olarak Venedik'e götürülecek. Öğrencilerin uçak biletleri, konaklama giderleri ve bir hafta boyunca Venedik'te yapacakları harcamalar İKSV tarafından karşılanacak. Amaç aslında bienali ulaşılabilir kılmak, aynı zamanda yeni ortaklıklara ve buluşmalara ön ayak olmak." dedi.

İKSV Yurt Dışı Projeler Yöneticisi Tuna Ortaylı Kazıcı ile yardımcı küratörler Cansu Cürgen ve Nizam Onur Sönmez de projeye ilişkin detayları ele aldı.

Projeye 29 ülkeden, 122 üniversiteden 452 öğrenci başvuru yaptı

Vardiya projesine, ABD'den Çin'e, Hindistan'dan Kosta Rika'ya 29 ülke ve 70 şehirden 452 öğrenci başvurdu. Başvuruların yüzde 80’ini lisans öğrencileri, yüzde 20’sini ise yüksek lisans öğrencileri oluşturdu. Başvuran öğrencilerin yüzde 70'i kadın, yüzde 30'u ise erkek mimarlık okulu öğrencileri oldu.

Projeye yurt dışından Cornell, Columbia, Cape Town, Harvard, Princeton, Rice, Rhode Island School of Design, Pratt, Politecnico di Milano, Sri Venkateshwara, Sumatera Institute of Technology, Xi’an Jiaotong Liverpool University, Yale, yurt içinden ise Çukurova, Dokuz Eylül, Erciyes, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, İTÜ, Mardin Artuklu ve ODTÜ'nün de aralarında bulunduğu 122 okulda öğrenime devam eden mimarlık öğrencileri katıldı.

Öğrenciler proje için, "Bienal ne için var?", "Bienal kimin için var?" ve "Bienal ne işe yarar?" sorularından en az birine cevap verdikleri bir dakikayı geçmeyen videolarıyla başvuruda bulundu.