T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Varank'ın kumpas görüntüsü sonrası kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti"

CHP'li Barış Yarkadaş: Yapılan bu işlem, keyfidir, hükümsüzdür ve gayri meşrudur

26 Ekim 2015 22:55

Koza-İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum ayanmasıyla ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Mahkeme kararı dahi olmadan yapılan bu işlem, keyfidir, hükümsüzdür ve gayri meşrudur. Kaçak Saray, yasaları tanımayacağını ilan etmiştir. Kaçak Saray ve AKP, medya kuruluşlarını resmen gasp etmiş ve muhalif sesleri boğmak için harekete geçmiştir" dedi.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Kaçak Saray, 1 Kasım sonrası, muhalefetin sesini duyuracağı hiçbir alan kalsın istemiyor. Kanallara el konulması, Kaçak Saray'ın sonuçları kabul etmek istemeyeceğini de gösteriyor" ifadelerini kullandı.

 

"Kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti"

 

CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

"Mustafa Varank'a ait kumpas görüntüsü sonrası kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti. Baştan itibaren söylüyorduk; Koza'ya ait kanallar, havuza dahil edilmek isteniyordu. Soruşturmalar, bahaneydi.

Kaçak Saray, 1 Kasım sonrası, muhalefetin sesini duyuracağı hiçbir alan kalsın istemiyor. Kanallara el konulması, Kaçak Saray'ın sonuçları kabul etmek istemeyeceğini de gösteriyor. Kaçak Saray 1 Kasım sonrası için cephesini tahkim ediyor.

Mahkeme kararı dahi olmadan yapılan bu işlem, keyfidir, hükümsüzdür ve gayri meşrudur. Kaçak Saray, yasaları tanımayacağını ilan etmiştir. Kaçak Saray ve AKP, medya kuruluşlarını resmen gasp etmiş ve muhalif sesleri boğmak için harekete geçmiştir. Bu kararı alanların yanı sıra uygulayanlar da anayasal suç işlemektedir.”

ETİKETLER

barış yarkadaşkoza ipekmustafa varank

İlgili Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza-İpek grubunun yönetimine kayyum atanmasına karar verdi!

İpek Medya Grubu'nun başına Sabah gazetesinde reklam müdürlüğü yapmış olan Ümit Önal getirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24