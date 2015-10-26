"Varank'ın kumpas görüntüsü sonrası kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti"

Koza-İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum ayanmasıyla ilgili konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Mahkeme kararı dahi olmadan yapılan bu işlem, keyfidir, hükümsüzdür ve gayri meşrudur. Kaçak Saray, yasaları tanımayacağını ilan etmiştir. Kaçak Saray ve AKP, medya kuruluşlarını resmen gasp etmiş ve muhalif sesleri boğmak için harekete geçmiştir" dedi.

Kişisel Twitter hesabından konuya dair açıklama yapan Barış Yarkadaş, "Kaçak Saray, 1 Kasım sonrası, muhalefetin sesini duyuracağı hiçbir alan kalsın istemiyor. Kanallara el konulması, Kaçak Saray'ın sonuçları kabul etmek istemeyeceğini de gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti"

CHP'li Barış Yarkadaş'ın açıklamaları şöyle:

"Mustafa Varank'a ait kumpas görüntüsü sonrası kanalları kapatmayı göze alamayanlar, toptan el koyma yolunu seçti. Baştan itibaren söylüyorduk; Koza'ya ait kanallar, havuza dahil edilmek isteniyordu. Soruşturmalar, bahaneydi.



Kaçak Saray, 1 Kasım sonrası, muhalefetin sesini duyuracağı hiçbir alan kalsın istemiyor. Kanallara el konulması, Kaçak Saray'ın sonuçları kabul etmek istemeyeceğini de gösteriyor. Kaçak Saray 1 Kasım sonrası için cephesini tahkim ediyor.



Mahkeme kararı dahi olmadan yapılan bu işlem, keyfidir, hükümsüzdür ve gayri meşrudur. Kaçak Saray, yasaları tanımayacağını ilan etmiştir. Kaçak Saray ve AKP, medya kuruluşlarını resmen gasp etmiş ve muhalif sesleri boğmak için harekete geçmiştir. Bu kararı alanların yanı sıra uygulayanlar da anayasal suç işlemektedir.”