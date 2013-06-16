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Yaşam

Vapur seferleri iptal edildi

Kadıköy'den Beşiktaş ve Kabataş'a yapılan vapur seferleri iptal edildi

16 Haziran 2013 22:59

Kadıköy'den Beşiktaş ve Kabataş'a sefer yapılan Beşiktaş iskelesi kapatıldı. Kadıköy'den bu istikamete yapılan seferler iptal edildi.

Kadıköy'den Beşiktaş ve Kabataş'a yapılan vapur seferleri iptal edildi. Beşiktaş iskelesinin kepenkleri kapatılırken yolcular Kadıköy-Eminönü iskelesine yönlendirildi. Kadıköy-Eminönü iskelesinden Karaköy ve Eminönü seferleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Beşiktaş iskelesinin kapatılmasıyla ilgili olarak iskelede çalışan bir görevli "Valilik talimatıyla Beşiktaş iskelesinden seferlerin durdurulduğunu" söyledi.

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