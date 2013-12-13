Vanlı depremzedeler: Kira yardımı değil, kalıcı konut istiyoruz

Van'da depremzedelerin konteynir kentteki dramı sürüyor. Belediye başkanının "Kira yardımı istemiyorlar" tweet'lerine "Kalıcı konut istiyoruz" yanıtı geldi.

Konteynir kentlerde elektriksiz ve susuz yaşamaya devam eden depremzedeler, Van Belediye Başkanı Bekir Kaya’nın “Kira yardımını kabul etmiyorlar” açıklamasına cevap verdi: “İlk günden beri talebimiz geçici yardım değil kalıcı konut.”

Elif İnce'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Van’da Kayaçelebi konteynir kentinin geçen hafta su ve kanalizasyonunun kesilerek boşaltılmasının yankıları sürerken Van Belediye Başkanı Bekir Kaya Twitter’da açıklama yapıp depremzedelere kira yardımı teklif ettiklerini, fakat depremzedelerin bu tekliflerini kabul etmediklerini belirtti. 116 gündür açlık grevinin devam ettiği Anadolu konteynir kentinin sözcüsü Ali Ahi ise Kaya’nın açıklamalarına şu karşılığı verdi:

“Talebimiz, başından beri ödeyebileceğimiz koşullarda kalıcı konut oldu. Belediye başkanının kira yardımını kabul etmedik, valiliğin bir yıllık kira yardımını kabul etmemiştik. Kira yardımı sorunlarımızı halletmeyeceği için buradayız, bizim için değişen bir şey yok. 108 gündür elektrikler kesik. Hava giderek soğuyor, üç gündür kar yağıyor, sular donuyor, düzgün akmıyor. Anadolu konteynir kentinde 50 aileyiz, 90’a yakın çocuklayız. Tahirpaşa’da da 30 aile var. Kalıcı konut sözü verilirse tabii ki kiraya çıkarız, soğukta bekleme taraftarı değiliz. Bize valilikten gönderdikleri tebligatta ise ayın 20’sine kadar kira yardımını kabul etmezsek teklifin geri çekileceğine dair tehditvari bir açıklama var.”

Ne olmuştu?

Van Valisi Aydın Nezih Doğa daha önce Radikal’e yaptığı açıklamalarda da kira yardımını ‘sigortalı iş bulana kadar’ yapabileceklerini söylemişti. Birçok depremzede aile ise sigortalı işlerde çalışmalarına rağmen kiraları karşılayamadıklarını söylüyor. Deprem öncesinde 50-100 liralık kerpiç evlerde kalan aileler şimdi kiraların 200-300 lira ve üzerine çıktığını anlatıyor.

'Depremzedeleri evlere yerleştirme önerimiz kabul edilmiyor'

Van Belediye Başkanı Bekir Kaya, konteynirlerden çıkarılmak istenen depremzedelere ilişkin Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Kaya’nın açıklamaları şöyle: Uzun zamandır kentimizdeki depremzedelerin durumuna ilişkin bilgi almak isteyenler var. Son durumu aktarayım. Umarım açıklayıcı olur:

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