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Yaşam

Van'da bazı konteynerler kış ortasında kaldırıldı

Van'da 15 depremzede ailenin konteynerleri boşaltması için önce elektrik ve suları kesildi, daha sonra kanalizasyon sistemi iptal edildi

11 Aralık 2013 11:22

Van ’da Kaya Çelebi konteyner kentinde kalan 15 depremzede ailenin konteynerleri boşaltması için önce elektrik ve suları kesildi, daha sonra kanalizasyon sistemi iptal edildi. Eksi 10 derece soğukta elektriksiz, susuz kalan depremzedeler konteynerleri boşaltınca valilik konteyner kentleri kaldırıldı.

İdris Emen'in radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, soğuk kış şartlarından dolayı depremzedelerin konteyner kentleri terk etmek zorunda kaldığını belirten iki çocuk annesi Bahar Osman, "Yaklaşık 10 gün önce valilik bir hafta içinde konteyner kenti boşaltmamız yönünde bize bir yazı yolladı. Biz de valiliğe maddi durumumuzun kötü olduğunu ve konteyner kenti boşaltamayacağımızı söyledik. Fakat elektrik, su ve kanalizasyon sistemi kesilince çocuklarımız hastalandı. İnsanlar soğuktan dolayı burada kalamayacağını anlayınca geçici süreliğine akrabalarının yanına yerleşti. Fakat valilik ekipleri depremzedelerin geçici olarak boşalttığı konteynerleri kaldırdı. Şu anda burada hiç kimse yok. Konteynır kentte karanlıkta iki çocuğumla tek başıma kaldım" dedi.

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