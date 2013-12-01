Vanlı depremzedeler konteynerlerini de kaybetmek üzere!

Sol'un haberine göre Erciş’te Alkanat konteynir kentinde kalan 50 aile geçen perşembe polisler tarafından konteynirlerden çıkarılmaya çalışıldı. Polislerin boş konteynirleri söküp götürdüğünü anlatan depremzedeler, basının konteynir kente gelmesi ve zorla tahliyelerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine kendilerine bir hafta daha müddet tanındığını söyledi.

'Korku içindeyiz'

Bir ilkokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Ercan Gün, konteynir kentteki ailelerin depremden önce ayda 50 - 100 liralık evlerde kirada kaldığını, şimdiyse Erciş’te ağır hasarlı evlere 300 - 400 lira kira istendiğini, ailelerin bu kiraları ödeyecek durumda olmadığını belirtti. Gün, “Çoluk çocuk korku içindeyiz. Polisler perşembe günü kaba şiddetle geldiler, ellerinde coplarla 20 - 30 konteynir söktüler. Gidecek yerimiz olmadığı için direndik, bu sefer silah zoruyla tehdit ettiler. Biri sekiz aylık, diğeri üç yaşında iki çocuğum var. Karım dört aylık hamile. Hava buz gibi. Elektriğimiz zaten aylardır yok, sular da iki hafta önce kesildi. Yaklaşık 120 kişi yaşıyorduk bu kentte, çoğumuz hastalandı, dayanamadı, batıya gitti. Geriye kaldık 60 aile. Barınma derdimizi geçtik, bu polislere dava açmak istiyoruz. Kürt’üm, doğuluyum ama Türk vatandaşıyım. Kardeşlik bu mudur? Polis bir haftaya kapıya dayanınca çoluk çocuğumla konteyniri yakacağım” diye isyan etti.

'Okuluma devam etmek istiyorum'

Bir başka aileden 15 yaşındaki lise öğrencisi Sibel Gün ise şunları anlattı: “Polisler perşembe günü ben okuldayken konteynirleri boşaltın demiş, çocukları silahla korkutmuşlar. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Üç kız kardeşiz, babam vefat etti, annem böbrek hastası. Kaymakamlığa başvurduk ama ev vermediler. Ablam Kütahya’da üniversite okuyor ama yurt parasını bile ödeyemedik. Kaymakamlık ve komşuların desteğiyle geçiniyoruz. Yemekleri iki taş üzerinde ateşte pişiriyoruz, Allah ne verdiyse onu yiyoruz. Okula devam etmek istiyorum ama annem servis parası veremiyor, her gün yarım saat okula yürüyorum” diye konuştu.

Üç aydır elektriksiz yaşıyorlar

Van Valiliği, hala dört konteyner kentte ( Anadolu, Tahirpaşa, Kayaçelebi ve Alkanat) yaşamını devam ettirmeye çalışan 200’ün üzerinde evsiz/kiracı depremzede aileyi terke zorlamak için üç ay önce elektriklerini kesti ve çamaşırhane, kreş, mescit, çocuk oyun parkı gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan konteynerleri söktü. Van merkezdeki Anadolu konteynir kentinde konut ve istihdam sorunlarına kalıcı çözüm talebiyle açlık grevi 27 Ağustos’ta, Tahirpaşa konteyner kentinde de 19 Ekim’de başladı. Açlık grevleri devam eden depremzeler herkesin durumunun tek tek saptanmasını, ödeyebilecekleri koşullarda ev ve istihdamdan oluşan çözüm paketi getirilmesini istiyor.