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Medya

Vanity Fair'de photoshop skandalı: Oprah Winfrey'in üç eli, Reese Witherspoon'un üç bacağı var!

Vanity Fair dergisinin Hollywood geleneksel sayısına photoshop skandalı damga vurdu

28 Ocak 2018 01:18

Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Michael B Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot, Vanity Fair, Graydon Carter ve Robert De Niro, Vanity Fair dergisinin geleneksel Hollywood sayısı için cinsel tacize karşı aynı karede poz verdi. Ancak tarihi buluşmayı yayınlayan dergide photoshop skandalına imza atıldı. Fotoğraflarda Oprah Winfrey, üç tane eli varmış gibi, Reese Witherspoon da üç tane bacağı varmış gibi çıktı.

NTV’de yer alan habere göre, Vanity Fair dergisi geleneksel Hollywood özel sayısı hazırladı. 24’üncü kez hazırlanan bu tarihi sayı için de hepsi de son dönemlerde Altın Küre başta olmak üzere birçok ödüle değer görülen bazıları Oscar’a aday gösterilen ünlüler ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz’in objektifinin karşısına geçti. Ancak 64 TV yıldızı Oprah Winfrey’in, Reese Witherspoon ve Tom Hanks ile birlikte yer aldığı bir pozdaki hata, kimsenin gözünden kaçmadı. Witherspoon’un Winfrey’in dizinde oturduğu pozda, ünlü TV yıldızının üç tane eli olduğu görülüyor! Üstelik bu hata dergi yayınlanmadan önce gözden kaçtı. Durum ortaya çıkınca da sosyal medyada hem eleştiri hem de espri konusu oldu.

“Sen de üçüncü elimi biliyorsun!”

Bir başka pozda ise 41 yaşındaki Reese Witherspoon, sanki üç tane bacağı varmış gibi görünüyor. Reese Witherspoon ile Oprah Winfrey de konuyla ilgili sosyal medyada esprili yorumlar paylaştı. Reese Witherspoon, Twitter sayfasında, “Evet… Sanırım herkes artık biliyor. Benim üç tane bacağım var. Umarım beni olduğum gibi kabul edebilirsiniz” mesajını yazdı. Winfrey de, “Evet senin üçüncü bacağını kabul ediyorum. Senin de benim üçüncü elim olduğunu biliyorsun” diye yazdı.
Yaşanan photoshop skandalına; Harvey Weinstein’ın yaklaşık 100 kadını taciz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından, görünür hale gelen Hollywood’daki cinsiyet eşitsizliği ve kadın istismarı gibi konuları, tema yapan derginin özel sayısının önüne geçti.

Daha önce istifa ettiği iddialasıyla gündeme gelen ünlü editör Graydon Carter tarafından hazırlanan sayının fotoğraf çekimleri Annie Liebovitz tarafından yapıldı. İkonik kapakta, soldan sağa Oprah Winfrey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Tom Hanks, Michael B Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot, Vanity Fair, Graydon Carter ve Robert De Niro yer alıyor.

 

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