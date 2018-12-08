Van'daki bu yıl 2'ncisi düzenlenen kitap fuarı, kapılarını açtı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da, bu yıl ikincisi düzenlenen ve Doğu Anadolu bölgesinin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan kitap fuarı, kapılarını açtı. Tanınmış 150 yazar ve 150 yayınevinin katıldığı fuarın açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, geçen yıl ilki düzenlenen kitap fuarını, 150 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl daha çok kitapseverin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Tuşba Fuar Kongre Merkezi\'nde açılışı yapılan kitap fuarına, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan, AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, Daire Başkanları, STK temsilcileri, birçok kentten gelen tanınmış yazar ve kitapseverler katıldı. Yazarlar okurlarıyla buluşurken, fuarın 10 gün boyunca kitapseverlere açık olacağı belirtildi. Daha ilk günde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği fuar alanına kitapseverler, Büyükşehir Belediyesi tarafından saat başı ücretsiz servislerle taşındı. Fuarda ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

\'GEÇEN YIL 150 BİN KİŞİ ZİYARET ETMİŞTİ\'

Fuar açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aslan, geçen yıl ilk kez açılan kitap fuarını, 150 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, \"Bu yılki hedefimiz, daha fazla kitapseverin fuar alanımızı ziyaret etmesidir. Tabi, bunun yanında fuar alanımızı ziyaret eden vatandaşlarımızın çevrelerine de fuardan bahsederek, onları da alanı gezmeye teşvik etmesi gerekiyor. Maalesef ülkemizde kitap okuma alışkanlığının çok düşük olması hepimizin malumu. Bunun da en önemli nedeni, daha küçükken kitap okuma alışkanlığının kazandırılmamasından kaynaklanıyor. Çocuklarımız, evlerimizde bizleri kitap okurken görüp örnek alırlar. Eğer görmezlerse maalesef bunu hayatlarına aşılayamıyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de ‘Van okuyor’ kampanyası başlatmıştı. Her gün ilk 10 dakika çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazansın diye kitap okutuluyor. Bu projeyi bu sene hayata geçirdik. Çok daha fazla yayın evi ile kitap fuarlarının devamı gelecektir\" dedi.

Konuşmaların ardından Aslan ve beraberindekiler kitap fuarının açılış kurdelesini kesti.

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