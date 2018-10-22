Van'da yeni keşfedilen balık türüne jandarma isim verecek

Van Gölü'nde İnci kefalinin yanı sıra yeni bir balık türü keşfedildi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik araştırma ekibi tarafından balığın yaşadığı ekosistem derinlemesine incelenecek. Yeni balık türünün ismi konusunda jandarma ekiplerinin görüşlerine başvurulucağı bildirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Dalış Timi'nin eğitim dalışları sırasında tespit edilen yeni balık türü ile ilgili Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi harekete geçti. Van Gölü'nde yeni bir balık türü bulunmasının heyecan verici olduğunu söyleyen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Jandarma Su Altı Dalış Timi tarafından bulunan ve bilim insanlarına verilen yeni balık türü için, jandarmaya teşekkür etti.

Yeni bulunan balık türü ve yaşadığı ortamın araştırılması için ekip kurduklarını belirten Prof. Dr. Battal, "Kurduğumuz ekibi balığın yaşadığı alana yönlendireceğiz. Buraya gelen suyu ve balığın ne kadar yıldır oraya yerleştiğini tespit etmeye çalışacağız. Balıkla beraber ekosistemde yaşayan bazı yosunların olabileceğini de düşünüyoruz. Dolayısıyla orada başka canlı türlerinin olup olmadığının araştırmasını da yapacağız. Orada su altı dalış turizmiyle ilgili de bazı çalışmalar yapacağız. Ekosistemi inceledikten sonra su altı dalış turizmine açılabilirse, bunun da çok yararlı olabileceği kanaatindeyiz. Ancak üzerinde duracağımız öncelikli konu balıkların durumudur" dedi.

İsim verilirken balığı bulan ekibe danışılacak

Balığa isim verilirken Jandarma Su Altı Dalış Timi'ne de danışacaklarını söyleyen Battal, olayın kahramanlarının jandarma olduğunu belirtti. (DHA)