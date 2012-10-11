Van'da prefabrik sınıflara molotof

Van'da depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü prefabrik dersliklere, molotof atıldı.

Cevdetpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi bahçesindeki prefabrik sınıflara molotof kokteyli sonucu 2 prefabrik derslikler kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cevdetpaşa Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy Lisesi bahçesinde depremzede öğrencilerin eğitimi için UNICEF tarafından oluşturulan prefabrik dersliklere akşam saatlerinde molotofkokteylli saldırıda bulunuldu. Yüzü maskeli kişiler tarafından düzenlenen saldırı sonrası 2 derslikte yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

