Diyarbakır'da okula bomba atıldı: 2 öğretmen, 1 öğrenci yaralı

Diyarbakır'da maskeli bir grup okula ses bombası ve molotofkokteyli attı. Olayda 2 öğretmen ve 1 öğrenci yaralandı.

Şehitlik Lisesi'nde ses bombası ve molotofkokteyli atılan öğretmenler odasının da bulunduğu idare bölümünde incelemelerde bulunan Güven, olayla ilgili okul idaresi ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Güven, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenini yakacak kadar bir çocuğu kinlendirenlerden nefret ettiğini söyledi.

Güven, ''Şu çocukları bu kadar terörist haline getirenlerden nefret ediyoruz, ağladığım konu da bu zaten. Yani bir çocuk öğretmenini nasıl yakmaya kalkar? Yani bir çocuk okuluna gelir de öğretmenini nasıl yakar ya? Bu çocukları bu hale nasıl getirirler? Şu çocukların hallerine baksınlar, ne diyeyim ben bunlara, bunların insanlığa faydası olur mu?'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, olayda yaralanan 2 öğretmen ve bir öğrencinin kaldırıldıkları hastanelere tedavileri sürüyor. Saldırı nedeniyle okulda eğitim ve öğretim aksadı.