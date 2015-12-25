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Sağlık

Van'da MERS karantinası

MERS virüsü taşıdığından şüphelenilen bir işçinin kaldırıldığı hastanenin acil bölümü karantinaya alındı, personel güvenlik önlemlerini artırdı

25 Aralık 2015 22:51

Antalya'da işçi olarak çalışan ve izin dönüşü Van'daki evinde rahatsızlanan bir kişi MERS virüsü taşıdığı şüphesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüphe üzerine hastanenin acil bölümü karantina altına alınırken, personel ve hastalara ise maske dağıtıldı.

DHA'nın haberine göre, Antalya’da işçi olarak çalışan ve 10 gün önce izinli olarak memleketi olan Van’a gelen ismi açıklanmayan 42 yaşındaki hasta, öksürük ve yüksek ateş nedeniyle yakınları tarafından bugün akşam saatlerinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesine getirildi.

Doktorların MERS virüsünden şüphelenmesi üzerine hemen karantina çalışmalarına başlandı. İsmi açıklanmayan hasta özel bir odaya alınırken, acil sevrviste bulunan diğer hastalara ve personele ise maske dağıtıldı. Hastane yetkilileri, hastadan alınan numeneleri inclenmesi için Erzurum’a gönderildiğini, hastane için de gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

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