Van'da kuaförler 'çocuk gelin' saçını yapmayacak

Van'da çocuk evliliklerinin önüne geçmek için kampanya düzenleyen Van Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperati (Yaka-Koop) tarafından kentteki kadın kuaför salonlarına 'Bu iş yerinde 18 yaş altı gelin saçı yapılmamaktadır' yazılı afişler asıldı.

Kentteki kuaför salonlarına asılan afişlerle ilgili açıklamalarda bulunan Yaka-Koop Başkanı Gülmay Gümüşhan, çocuk yaşta evliliklere karışı oldukları için böyle bir kampanya başlattıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Kuaför işletmecileriyle bir çalıştay yaptık”

"Düğün için gittiğim kuaför salonlarının küçük yaşta gelinlerle dolu olduğuna bizzat şahit oldum.

Bu nedenle kentteki kuaför işletmecileriyle bir çalıştay yaptık ve bir karar verdik. O çalıştayda erken yaşta zorla evliliğin sakıncalarını, intiharları ve bununla ilgili yürüttüğümüz kampanyamızı anlattık.

Ve üzerinde '18 yaş altı kız çocuklarının saçlarını yapmıyoruz' yazılı afişler hazırladık. Bunları kuaför salonlarına astık. Kuaför salonları sahipleri de bu durumdan gayet memnun. Kampanyamızın bundan sonraki aşamasında da düğün salonları ve gelinlik satan iş yerlerine de bu afişleri asacağız. Bu konuda herkesten duyarlılık bekliyoruz."