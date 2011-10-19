-Van'da kar yağışı VAN (A.A) - 19.10.2011 - Van-Hakkari karayolunun 10. kilometresindeki Kurubaş Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Van-Hakkari karayolunun 10. kilometresindeki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde öğlen saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla Van merkez ile Gürpınar, Gevaş ve Başkale ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.