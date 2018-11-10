Van'da ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'da ilk kez yapılan Endoskopik Timpanoplasti ameliyatıyla, işitme kaybı yaşayan Yeter Uzunyay (25), sağlığına kavuştu. 10 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulduğunu söyleyen Uzunyay büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Çaldıran ilçesinde oturan 4 çocuk annesi Yeter Uzunyay, işitme kaybı nedeniyle geçen hafta Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne başvurdu. KBB uzmanı Opr. Dr. Yaser Sait Çetin tarafından muayene edilen Uzunyay\'ın sol kulağında işitme kaybı olduğu belirlenip ameliyat yapılmasına karar verildi. Opr. Dr. Çetin tarafından Edoskopik Timpanoplasti ameliyatı yapılan Uzunyay, sağlığına kavuştu. Yeter Uzunyay, 10 yıldır yaşadığı rahatsızlıktan kurtulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Opr. Dr. Çetin\'e teşekkür etti.

Edoskopik Timpanoplasti ameliyatının Van\'da ilk kez yapıldığını belirten Opr. Dr. Çetin, bu ameliyatın dünya çapında giderek yaygınlaştığını söyledi. Opr. Dr. Çetin, \"Hastanemizde ilk kez başarılı bir ameliyat yaptık. Endoskopik olarak kulak kemikçiği içerisindeki bir patolojiyi düzelttik. Kemikçiler hareketsizdi. Hasta bu nedenle duymuyordu. Bu nedenle hastaya endoskopik ameliyat yaptırdık. Bu ameliyatın avantajı herhangi bir kesi olmadan, kulak içine girerek zarı kaldırıp, kemikçik zinciri sağlayıp, daha sonra müdahale etmektir. Endoskopik ameliyatlarda sonra hastaların az yatıyor, daha az kanama oluyor\" dedi.

\'BAŞARILI AMELİYAT\'

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Mehmet Parlak ise, Endoskopik ameliyatın Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi\'nde de bir ilk olduğunu belirterek, \"Bu yöntem hastanemizde sol kulağında işitme sıkıntısı yaşayan bir hastamıza uyguladı. Bu ameliyat çok başarılı oldu. Hastamız, 10 yıldır sol kulağında işitme sıkıntısı yaşıyordu. Bunun için Ankara ve İstanbul gibi kentlere yönlendirilmişti. Bu da hasta için ekonomik kayıplara sebep oluyor. Biz hastanemizin bütün imkanlarını kullanarak bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastanemiz bin 500 yataklı ve tam donanımlı bir hastane\" diye konuştu.

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