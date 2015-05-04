Van'da HDP ve AKP gerilimi

AKP Van İl Başkanı Zahir Soğanda ile milletvekili adayı Faruk Alpaslan ve partililer, seçim çalışmaları kapsamında Başkale ilçesinde, bir süre önce hayatını kaybeden bir vatandaşın ailesini evinde ziyaret etmek istedi.

Burada, bir grubun "taziyemize giremezsiniz, sizin yeriniz burada yok" tepkisiyle karşılaşan Soğanda ve Alpaslan, gerginlik yaşanmaması için taziyeye katılmaktan vazgeçti ve esnafı ziyaret etti.

AKP heyeti ilçedeki bir ekmek fırınını ziyaret ederken dışarıda toplanan DBP'li ve HDP'li grup, heyete sözlü saldırıda bulundu. AKP'lilerin seçim çalışması yapmasına tepki gösteren gruptan bir kişi, heyette yer alan Soğanda'nın kardeşine yumruk attı.

Tepkinin artması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, AKP'lilere fiziksel ve sözlü saldırıyı sürdüren DBP İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak, DTK Başkale Delegesi Derviş Polat, DBP'li Belediye Meclisi Üyesi Selahattin Bozkurt ve HDP İlçe Yöneticisi Salih Tayfun'u gözaltına aldı.

AKP Van İl Başkanı Soğanda, yaptığı açıklamada, HDP'li bir grubun, ilçedeki esnaf ziyareti sırasında araçlarla önlerini kestiğini belirterek, DBP ve HDP'lilerin bir ekmek fırınının içinde kendisine ve Alpaslan'a saldırdığını söyledi.

AKP Van milletvekili adayı Faruk Alpaslan ise "Taksim bizim için Kabe'dir" diyen anlayışın, Başkale'deki bir taziyede "Fatiha" okunmasına dahi müsaade etmediğini ifade ederek, tüm saldırılara karşı korkmadan ve yılmadan çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

İlçe esnafının, toplanan haraçlardan bıktığını dile getirdiğine dikkati çeken Alpaslan, kendilerine bir Fatiha bile okutmayan insanların, "devlet burada bir şey yapmıyor" diye sitem etme haklarının olmadığını, Başkalelilerin de saldırganlara en iyi cevabı sandıkta vereceğini dile getirdi.