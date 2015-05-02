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Sosyal medyada örgütlenip HDP binasına saldırdılar

HDP Bilecik il binası dün akşam saldırıya uğradı, sosyal medyada örgütlenip parti binasına gelen bir grup bayrağını indirdiler

02 Mayıs 2015 20:29

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Bilecik il binasına dün akşam saldırıya uğradı. Sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çağrılarla akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şehitler Parkı’nda toplanan yaklaşık 2 bin kişilik grup İstiklal Mahallesi Gülistan Sokak’taki HDP İl binasına yürüdü.

Grup HDP il binasının önündeki parti bayraklarının indirip yerine Türkiye bayrağı asılmasını istedi.

IMC TV'nin haberine göre, Bilecik Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş ve saldırgan grubun içinden biri HDP İl Eş Başkanı Ekrem Bedevi ile görüşerek parti bayramlarının indirilmesi talebinin yerine getirilmesini istedi. Ancak bu istemleri kabul edilmeyince saldırgan grup HDP il binası önünde asılı parti bayraklarını indirip, yerine Türk bayrağını astı. 

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