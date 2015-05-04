Rize'de HDP seçim bürosuna saldırı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Ülkü Ocakları ve MHP tarafından düzenlenen yürüyüş sırasında bir grup HDP seçim bürosuna saldırmak istedi. HDP bayraklarını yere atan grupla kendilerini engellemeye çalışan polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Fındıklı’da bir araya gelen Rize Ülkü Ocakları ile MHP Rize İl Başkanlığı üyeleri 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirdi. DHA'da yer alan habere göre, yürüyüş sırasında HDP’nin seçim bürosu önünden geçen grup Abdullah Öcalan aleyhine sloganlar attı. HDP seçim bürosundan sloganlara karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında gerginlik yaşandı. HDP bürosuna girmek isteyen grupla polis arasında kısa süreli arbede çıktı. Bazı partililer HDP bayraklarını yere attı, ateşe verdi. Rize Ülkü Ocakları Başkanı Recep Bakırcı ve bazı partililer grubu sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, HDP seçim bürosu önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Grup daha sonra MHP Fındıklı İlçe binası önünde toplanarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okuyarak olaysız şekilde dağıldı.