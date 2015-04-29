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HDP standına saldırı

HDP'nin Uşak'ta açtığı seçim çalışmaları standına gerçekleşen saldırı sonucunda 3 kişi hafif yaralandı

29 Nisan 2015 22:56

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Uşak'taki seçim standı, 100 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Standın dağıtıldığı ve HDP bayraklarının yakıldığı saldırı sonucunda 3 kişi hafif yaralandı.

Uşak'taki İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Tiritoğlu Parkı yakınlarındaki bir kıraathane önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, slogan atarak park içinde önceki gün açılan HDP standına yürüdü. Standı dağıran ve parti bayraklarını yakan grup, stanttakilere de saldırdı. Yaşananların sonunda 3 kişi yaralandı.

Polisin müdahalesiyle yatıştırılan olayın ardından, HDP'liler güvenlik çemberi içinde parti binasına götürüldü. Saldırganlar arasında gözaltına alınan olup olmadığı açıklanmadı.

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