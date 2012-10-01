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Yaşam

Van'da çöpten çıkan bomba bir can daha aldı!

Patlama Van'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu ve Umuttepe köyleri arasında bulunan Çoraklı Mezrası'nda 27 Eylül'de meydana geldi

01 Ekim 2012 22:48

 

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Çubuklu Köyü'nün Çoraklı Mezrası'nda 4 gün önce boş arazide buldukları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren 13 yaşındaki Sami Akti'nin ardından, yaralanan 9 yaşındaki kardeşi Selami Akti de tedavi gördüğü hastanede öldü.
 
Sami ve kardeşi Selami Akti arazide buldukları cisim ile oynadıkları sırada, cismin inflak etmesi sonucu ağır yaralandı. 
 
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan kardeşlerden Sami Akti yolda yaşamını yitirirken, kardeşi Selami Akti ise ağır yaralı olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Selami Akti, doktorların çabasına rağmen bugün yaşamını yitirdi. 
 
Sami'nin ardından kardeşi Selami'nin de ölmesi, köyde büyük üzüntüye neden oldu. 
 

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