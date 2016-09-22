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Van'da bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar öldürüldü

Şahısların daha önce de İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 2 polis memurunun şehit edilmesi olayı da dahil birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi

22 Eylül 2016 11:38

Van'da Kurban Bayramı'nın birinci günü 4'ü polis toplam 57 kişinin yaralandığı bombalı araç saldırısını gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirildi.

12 Eylül'de tarihinde Kurban Bayramı'nın 1. günü saat 10.40 sıralarında eski hastane kavşağında bulunan AKP il binası ve karşısında bulunan polis noktasına bomba yüklü araçla saldırıda bulunulmuş, 4'ü polis olmak üzere 57 vatandaş yaralanmıştı. PKK/KCK faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin Cafer kod adlı Z.B. ve Amed kod adlı M. Y. isimli örgüt mensupları olduğu tespit edildi.

Şahısların yakalanmasına yönelik dün 22.00 sıralarında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma neticesi adı geçen örgüt mensupları silahları ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Şahısların daha önce de İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 2 polis memurunun şehit edilmesi olayı da dahil il merkezinde birçok bombalı saldırı olayının failleri olduğu tespit edildi.

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