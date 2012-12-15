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Van'da bir askerin intihar ettiği iddiası

Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Albayrak Sınır Hudut Taburu'nda askerlik yapan Davut Yardımcı'nın nöbet tuttuğu külübede intihar ettiği iddia edildi

15 Aralık 2012 18:40

Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Albayrak Sınır Hudut Taburu'nda askerlik yapan Davut Yardımcı'nın intihar ettiği iddia edildi.

Başkale İlçesi'ne bağlı Albayrak Köyü'nde bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan ve Urfa-Viranşehir nüfusuna kayıtlı Davut Yardımcı'nın, bugün (15 Aralık 2012) öğlen saatlerinde nöbet tuttuğu kulübe de kafasına silah sıktığı iddia edildi.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ağır yaralı olarak askerler tarafından Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yardımcı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Yardımcı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Başkale Devlet Hastanesi'nde bekletilirken, Başkale Cumhuriyet Savcılığı'nca yapılacak otopsi işlemlerinden sonra cenaze Urfa'ya gönderilecek.
Savcılığın olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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