Antalya'da bir asker intihar etti

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı bir köyde vatani görevini yapan bir er, ölü bulundu. Yapılan incelemede erin silahıyla başına ateş ederek hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da vatani görevini yapan bir erin, karakolda intihar ettiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesindeki Yeşilkaraman Köyü Jandarma Karakolu'nda dün akşam saatlerinde silah sesi duyulması üzerine olay yerine gelen askerler, ekim ayında vatani görevine başlayan Bekir Yılmaz'ı yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

Yapılan incelemede Yılmaz'ın MP5 silahıyla kafasına ateş ederek hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Yılmaz'ın cenazesi, buradaki işlemlerin ardından Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Yılmaz'ın cenazesinin yarın memleketi Samsun'a gönderileceği bildirildi.