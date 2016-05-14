Van'da 2 gün önce gözaltına alınan DİHA muhabiri tutuklandı!

Van’da gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şermin Soydan, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Van’da 2 gün önce haber takibine giderken gözaltına alınan DİHA muhabiri Şermin Soydan, Van Adliyesi'ndeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakkari Savcılığı'na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Soydan, ifade işlemlerinin ardından yine SEGBİS sistemiyle Hakkari Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Soydan, "İşte Gever'e 'gizli' operasyon belgesi’ başlıklı haberi nedeniyle tutuklanarak Van Cezaevine gönderildi. Soydan’ın tutuklanmasıyla ajansın tutuklu muhabir sayısı 13’e yükseldi.