T24 LogoT24 Logo
Gündem

Van'da 2 gün önce gözaltına alınan DİHA muhabiri tutuklandı!

Vildan Soydan ile birlikte ajansın tutuklu muhabir sayısı 13'e yükseldi

14 Mayıs 2016 22:07

Van’da gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Şermin Soydan, yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Van’da  2 gün önce haber takibine giderken gözaltına alınan DİHA muhabiri Şermin Soydan, Van Adliyesi'ndeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakkari Savcılığı'na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Soydan, ifade işlemlerinin ardından yine SEGBİS sistemiyle Hakkari Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Soydan, "İşte Gever'e 'gizli' operasyon belgesi’ başlıklı haberi nedeniyle tutuklanarak Van Cezaevine gönderildi.  Soydan’ın tutuklanmasıyla ajansın tutuklu muhabir sayısı 13’e yükseldi. 

ETİKETLER

vildan soydandihja muhabiritutuklamadicle haber ajansı

İlgili Haberler

DİHA çalışanı Abdülkadir Turay tutuklandı, ajansın tutuklu muhabir sayısı 11’e çıktı!

Turay, "örgüte yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı

DİHA muhabirleri gözaltına alındı!

Dicle Haber Ajansı'nın 11 muhabiri tutuklu

DİHA muhabiri Nedim Tüfrent tutuklandı!

Dicle Haber Ajansı’nın tutuklu muhabir sayısı 12’ye yükseldi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24