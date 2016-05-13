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DİHA muhabiri Nedim Tüfrent tutuklandı!

Dicle Haber Ajansı’nın tutuklu muhabir sayısı 12’ye yükseldi.

13 Mayıs 2016 17:25

Van’da dün gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı muhabiri Nedim Tüfrent, “örgüte üye olmak” gerekçesiyle tutuklandı.

Van girişinde bulunan Kurubaş mevkiinde dün gözaltına alındıktan sonra TEM Şubesi'nde avukatlarıyla görüşmesine izin verilmeyen ve Yüksekova’ya götürülen Nedim Türfent, savcılıktaki işlemlerinin ardından, "Örgüte üye olmak" gerekçesiyle sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaptığı haberler ve gizlik tanık ifadeleri "örgüt üyeliğine" gerekçe yapılan Türfent, Hakkari Cezaaevine gönderildi.

Dicle Haber Ajansı’nın tutuklu muhabir sayısı 12’ye yükseldi. 

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